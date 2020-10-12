12 Октября 2020
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Общество Свердловская область
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале продолжает расти суточное количество covid-зараженных

На территории Свердловской области лабораторно подтверждено 218 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что на девять человек больше, чем вчера и на 20, чем в минувшую субботу. Из всех зараженных, 134 приходится на уральскую столицу. Остальные являются жителями Кушвы, Нижнего Тагила, Полевского, Сухого Лога, Каменска-Уральского и Каменского городского округа, Красноуральска, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Ревды, Дегтярска, Камышлова и Камышловского района, Красноуфимска и Красноуфимского района, Серова, Белоярского, Асбеста, Ачитского, Режевского, Арамильского городских округов, Алапаевска и Алапаевского района, Ирбита, Артинского городского округа, Верхней Салды, Ивделя, Рефтинского городского округа, Байкаловского муниципального района, Горноуральского городского округа, Краснотурьинска и Лесного.

Таким образом, общее количество зарегистрированных в регионе заболевших составляет 31 тыс. 342 человека. Из них 23 тыс. 202 уже выписаны из медучреждений в связи с выздоровлением, включая и 151 человека, выписанного накануне. Помимо этого зафиксированы еще четыре смерти от инфекции, что увеличивает статистику до 655 случаев.

Количество тяжелобольных пациентов также возросло до 174 человек. 145 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, а 86 подключены к аппаратам ИВЛ. При этом число пациентов, чье состояние оценивается как средняя степень тяжести, снизилось с 611 до 600. Состояние остальных пациентов – удовлетворительное.

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На Среднем Урале продолжает расти суточное количество covid-зараженных

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Теги: коронавирус, заболевшие, летальный исход



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