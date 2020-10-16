Число covid-больных свердловчан достигло отметки в 32 тысячи

На территории Свердловской области лабораторно подтверждено еще 219 случаев коронавирусной инфекции. 113 из них зафиксированы в Екатеринбурге, остальные зараженные являются жителями Богдановича, Кушвы, Нижнего Тагила, Сухого Лога, Первоуральска, Бисертского городского округа, Каменска-Уральского, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Ревды, Камышлова, Красноуфимска и Красноуфимского района, Серова, Нижнесергинского муниципального района, Асбеста, поселка Уральский, Ачитского и Режевского городских округов, Ирбита и Ирбитского района, Горноуральского городского округа, Ивделя, Краснотурьинска и Североуральска.

Таким образом, общее число зафиксированных случаев заражения в регионе составляет 32 тыс. 193, сообщили Накануне.RU в областном оперштабе. При этом количество выздоровевших свердловчан увеличилось еще на 224 человека и составляет 23 тыс. 953. К сожалению статистика смертности тоже продолжает расти: зафиксировано еще шесть случаев. Общее количество смертей от коронавируса в регионе составляет 678 человек.

Из 180 пациентов в тяжелом состоянии 169 находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, а 100 подключено к аппаратам ИВЛ. Состояние 607 пациентов оценивается как средняя степень тяжести и сейчас они находятся под наблюдением специалистов в местных лечебных учреждениях.