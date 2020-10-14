14 Октября 2020
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Татьяна Голикова, деловой завтрак на ПМЭФ-2019 (2019) | Фото: forumspb.com

"Температуры не было?": Путин выяснил, как себя чувствует Голикова после прививки

Владимир Путин поблагодарил сотрудников новосибирского центра "Вектор" за разработку вакцины от коронавируса. Сегодня стало известно о ее регистрации. "Поздравляю всех сотрудников центра "Вектор". Это важная задача, которую вы успешно решили. Надо наращивать производство наших вакцин. Они должны поступать как можно шире в аптечные сети. Будем продвигать наши вакцины и за рубежом. Но для заграницы надо производить в тех странах, куда она будет продаваться", - отметил президент.
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Он также спросил у вице-премьера Татьяны Голиковой, как она себя чувствует после испытания вакцины от "Вектора" на себе. Министр рассказала, что прошла обе фазы тестирования вместе с главным санитарным врачом России Анной Поповой.

"Как вы себя чувствуете? Появились ли у вас титры [антител]? Не было ли температуры?" – поинтересовался Путин во время совещания с правительством.

"Мы с Поповой привились в рамках клинического исследования, прошли два этапа, никаких побочных явлений не было, никаких осложнений мы не ощущали. Титры появились на достаточно высоком уровне. Температуры не было", - рассказала Голикова.

Напомним, в последнее время в Кремле не раз заявляли, что президент подумывает о том, чтобы сделать прививку. Ранее он сам рассказал, что одна из его дочерей сделала прививку вакциной от центра им. Гамалеи "Спутник V", у нее немного повышалась температура после вакцинации.

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"Температуры не было?": Путин выяснил, как себя чувствует Голикова после прививки

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Теги: владимир путин, татьяна голикова, вакцинация, вакцина от коронавируса



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