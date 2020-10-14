"Температуры не было?": Путин выяснил, как себя чувствует Голикова после прививки

Владимир Путин поблагодарил сотрудников новосибирского центра "Вектор" за разработку вакцины от коронавируса. Сегодня стало известно о ее регистрации. "Поздравляю всех сотрудников центра "Вектор". Это важная задача, которую вы успешно решили. Надо наращивать производство наших вакцин. Они должны поступать как можно шире в аптечные сети. Будем продвигать наши вакцины и за рубежом. Но для заграницы надо производить в тех странах, куда она будет продаваться", - отметил президент.

Он также спросил у вице-премьера Татьяны Голиковой, как она себя чувствует после испытания вакцины от "Вектора" на себе. Министр рассказала, что прошла обе фазы тестирования вместе с главным санитарным врачом России Анной Поповой.

"Как вы себя чувствуете? Появились ли у вас титры [антител]? Не было ли температуры?" – поинтересовался Путин во время совещания с правительством.

"Мы с Поповой привились в рамках клинического исследования, прошли два этапа, никаких побочных явлений не было, никаких осложнений мы не ощущали. Титры появились на достаточно высоком уровне. Температуры не было", - рассказала Голикова.

Напомним, в последнее время в Кремле не раз заявляли, что президент подумывает о том, чтобы сделать прививку. Ранее он сам рассказал, что одна из его дочерей сделала прививку вакциной от центра им. Гамалеи "Спутник V", у нее немного повышалась температура после вакцинации.