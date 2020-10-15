Стало известно, когда поступит в оборот российская вакцина от "Вектора"

Российская вакцина от COVID-19 "ЭпиВакКорона", которую в "Векторе", поступит в гражданский оборот 1 января следующего года.

Как отмечается, препарат создан на основе пептидных антигенов для профилактики коронавируса. Выпускать ее будут в виде суспензии для внутримышечного введения, сообщает телеканал "360".

Днем ранее стало известно, что вакцина от центра "Вектор" получила регистрационное удостоверение. Об этом на встрече с правительством сообщил Владимир Путин.

60 тыс. доз будут произведены в ближайшее время. 40 тыс. добровольцев будут участвовать в пострегистрационном исследовании. Также "Вектор" планирует провести исследование вакцины среди 150 лиц старше 60 лет".