14 Октября 2020
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COVID-19 (2020) | Фото: Правительство Пермского края

В России зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса - Путин

Вакцина от центра "Вектор" получила регистрационное удостоверение. Об этом сегодня на встрече с правительством сообщил Владимир Путин.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила подробности: "Испытания проводились на 100 добровольцах. Новая вакцина создана на основе синтетической платформы, это пептидная вакцина. Характеризуется достаточно высоким уровнем безопасности. 60 тыс. доз будут произведены в ближайшее время. 40 тыс. добровольцев будут участвовать в пострегистрационном исследовании. Также "Вектор" планирует провести исследование вакцины среди 150 лиц старше 60 лет".

Голикова рассказала и о других вакцинах. Так, первую российскую вакцину "Спутник V" испытали уже на 13 тыс. добровольцев. Еще одну вакцину – от центра им. Чумакова РАН – начали клинически испытывать на прошлой неделе. "Было привито уже 15 добровольцев, серьезных осложнений нет, 19 октября будет вторая фаза – еще 285 добровольцев. К декабрю клинические исследования будут закончены", - сообщила Голикова.

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В России зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса - Путин

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Теги: вакцина от вектора, клинические испытания, регистрация



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