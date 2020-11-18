Вакцина центра имени Чумакова появится в феврале

Центр имени Чумакова запланировал массовый выпуск вакцины от COVID-19 на февраль 2021 года.

Это произойдет в случае одобрения Минздравом массового производства препарата, сообщил гендиректор предприятия Айдар Ишмухаметов. Ожидается, что центр сможет производить 10 млн доз вакцины в год, сообщает "Интерфакс".

Как ранее сообщил Егоров, главное отличие данной вакцины в том, что она сделана не из отдельных антигенов COVID, а из цельного инактивированного вируса. Поэтому она дает полный набор всех антигенов коронавируса, что дает полный набор всех антител.