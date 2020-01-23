Глава Ревды решила пока не проводить опрос населения о судьбе памятника Ленину

В Ревде глава города Ирина Тейшева решила пока не проводить новый опрос о судьбе памятника Владимиру Ленину на площади Победы, который был запланирован на 1 февраля, об этом написал на своей странице "Вконтакте" первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев.

Возможные даты проведения опроса будут определены на следующей неделе.

Он опубликовал официальное письмо за подписью Тейшевой. Глава Ревды объясняет, что по обращению Общественной палаты города принято решение отменить опрос. По мнению Тейшевой, опрос необходим для снятия социальной напряженности в Ревде и принятия окончательного решения по вопросу местонахождения памятника. Этот вопрос, пишет глава города, требует детальной проработки.

"По мнению архитекторов, присутствие на площади Победы двух объектов - фонтана и памятника Ленину тоже является спорным вопросом", - написала глава города.

На общенародное голосование предлагалось вынести два варианта: "Площадь Победы с памятником В.И. Ленину и фонтаном" либо "Площадь Победы с фонтаном, а памятник В.И. Ленину переносится в сквер на улице Ленина".

Голосование планировали провести очно на 16 избирательных участках.

Напомним, ранее опрос жителей показал, что большинство выступает за реконструкцию площади Победы с сохранением монумента Ленину. Однако гордума отказала коммунистам в референдуме за сохранение памятника, после чего в Ревде прошло несколько митингов.