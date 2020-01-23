Глава Ревды решила пока не проводить опрос населения о судьбе памятника Ленину

05 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Смотрите: http://remont.youdo.com/plumbers/pipe-installation/other/montag-trub-Rehau/, подробнее >>
Услуги проверенных исполнителей: http://perevozki.youdo.com/yuao/garbage/container/, смотреть тут.
Здесь http://remont.youdo.com/interior/apartments/tworooms/type/i209a/, полное описание.



Общество Свердловская область Уральский ФО
памятник Ленину в Ревде (2019) | Фото: revda-info.ru

Глава Ревды решила пока не проводить опрос населения о судьбе памятника Ленину

В Ревде глава города Ирина Тейшева решила пока не проводить новый опрос о судьбе памятника Владимиру Ленину на площади Победы, который был запланирован на 1 февраля, об этом написал на своей странице "Вконтакте" первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев.

Возможные даты проведения опроса будут определены на следующей неделе.

Он опубликовал официальное письмо за подписью Тейшевой. Глава Ревды объясняет, что по обращению Общественной палаты города принято решение отменить опрос. По мнению Тейшевой, опрос необходим для снятия социальной напряженности в Ревде и принятия окончательного решения по вопросу местонахождения памятника. Этот вопрос, пишет глава города, требует детальной проработки.

"По мнению архитекторов, присутствие на площади Победы двух объектов - фонтана и памятника Ленину тоже является спорным вопросом", - написала глава города.

На общенародное голосование предлагалось вынести два варианта: "Площадь Победы с памятником В.И. Ленину и фонтаном" либо "Площадь Победы с фонтаном, а памятник В.И. Ленину переносится в сквер на улице Ленина".

Голосование планировали провести очно на 16 избирательных участках.

Напомним, ранее опрос жителей показал, что большинство выступает за реконструкцию площади Победы с сохранением монумента Ленину. Однако гордума отказала коммунистам в референдуме за сохранение памятника, после чего в Ревде прошло несколько митингов.

письмо, Ирина Тейшева, памятник Ленину, опрос(2020)|Фото: Свердловский обком КПРФ

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Глава Ревды решила пока не проводить опрос населения о судьбе памятника Ленину

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Ревда, памятник Ленину, опрос, КПРФ, Ирина Тейшева



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 06.03.2020 19:31 Мск Вопрос о сносе памятника Ленину в Ревде отложен
Ранее 26.02.2020 12:17 Мск И.о. свердловского губернатора считает, что "воевать" с памятником Ленину в Ревде - это неправильно
Ранее 06.02.2020 13:07 Мск В ситуации с памятником Ленину в Ревде увидели "след УГМК"

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.01.2020 15:41 Мск В Ревде пройдет новый опрос о судьбе памятника Ленину
Ранее 17.01.2020 12:09 Мск Губернатор сравнил памятник Ленину в Ревде с лавочкой 
Ранее 14.12.2019 13:45 Мск "Мы не отдадим монумент основателю советского государства олигархам-вандалам": в Ревде прошел митинг в защиту памятника Ленину
Ранее 10.12.2019 13:30 Мск Жители Ревды вновь выйдут на митинг против сноса памятника Ленину
Ранее 22.07.2019 11:21 Мск Зюганов поблагодарил Куйвашева за позицию свердловских властей по сохранению памятника Ленину в Ревде
Ранее 17.06.2019 11:42 Мск Бидонько высказался против сноса памятника Ленину в Ревде: "Надо объединять общество, а не наоборот"
Ранее 29.05.2019 16:01 Мск Гордума Ревды отказала коммунистам в референдуме за сохранение памятника Ленину
Ранее 08.05.2019 10:31 Мск Избирательная комиссия одобрила документы по референдуму в Ревде за сохранение памятника Ленину
Ранее 20.03.2019 11:20 Мск КПРФ подала документы на проведение референдума в Ревде за сохранение памятнику Ленина
Ранее 05.03.2019 07:50 Мск В КПРФ отказались признавать итоги опроса мэрии Ревды о судьбе памятника Ленину
Ранее 22.02.2019 13:56 Мск Мэрия Ревды озаботилась мнением горожан о судьбе памятника Ленину после их протеста
Ранее 10.02.2019 14:30 Мск "Попахивает украинизацией". На митинге в Ревде против сноса памятника Ленину потребовали отставки главы города
Ранее 08.02.2019 12:52 Мск "Нет сносу!" От свердловских властей потребуют сохранения памятника Ленина в Ревде
Ранее 29.01.2019 12:03 Мск В Ревде пройдет митинг против сноса памятника Ленину

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




Новости партнеров