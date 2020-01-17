Губернатор сравнил памятник Ленину в Ревде с лавочкой

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на сегодняшней пресс-конференции сравнил памятник Ленину в Ревде с лавочкой

"По Ревде это вопрос исключительно местный, как лавочку передвинуть или фонарь, если я буду этим заниматься, так не годится. Мы рекомендовали не трогать, пока эти рекомендации исполняются. А местные СМИ подогревают. Кому-то там мало ли что хочется. Это вопрос исключительно местного значения. Я будут настаивать на своих рекомендациях. Как местные власти поступят - я буду внимательнейшим образом за этим следить", - сказал губернатор.

Напомним, опрос жителей Ревды показал, что большинство выступает за реконструкцию площади Победы с сохранением монумента Ленину. Однако гордума отказала коммунистам в референдуме за сохранение памятника. После этого власти Свердловской области призвали местную администрацию поддержать позицию ревдинцев.

В прошлом году в Ревде проходили несколько митингов в защиту монумента.