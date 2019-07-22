Зюганов поблагодарил Куйвашева за позицию свердловских властей по сохранению памятника Ленину в Ревде

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев сегодня провел рабочую встречу с первым секретарем Свердловского обкома КПРФ Александром Ивачевым.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, Ивачев передал губернатору письмо со словами благодарности председателя КПРФ Геннадия Зюганова за позицию, которую заняли областные власти в ситуации с памятником Ленину в Ревде.

Напомним, опрос жителей показал, что большинство выступает за реконструкцию площади Победы с сохранением памятника. В связи с этим региональные власти призвали местную администрацию поддержать позицию ревдинцев.

Кроме этого, Евгений Куйвашев и Александр Ивачев в ходе рабочей встречи договорились о продолжении конструктивного диалога областных властей и представителей партии, направленного на решение задач по развитию Свердловской области.