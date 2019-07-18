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Политика Тюменская область
Юлия Шакурская (2015) | Фото: guberniyatmn.ru

Бывшая главная по культуре в Тюменской области устроилась на новое место

Экс-глава Тюменского концертно-театрального объединения Юлия Шакурская получила должность в торгово-промышленной палате региона, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Шакурская покинула пост в декабре 2018 г., незадолго до этого из правительства ушел директор департамента культуры Тюменской области Виктор Новакаускас. Вскоре она попала под суд за "злоупотребление должностными полномочиями", за что была оштрафована на 70 тыс. руб..

Шакурская получила новое место работы: по данным "РБК", она возглавила одно из подразделений торгово-промышленной палаты Тюменской области.

Добавим, в сентябре 2015 г. Шакурская попала в громкий скандал. В то время она возглавляла департамент культуры региона. Под покровом ночи руководители музея имени Словцова вынесли три картины с выставки художника Юрия Рыбьякова якобы в подарок переизбранному на пост губернатора Ямала Дмитрию Кобылкину. Тогдашний глава Тюменской области Владимир Якушев назвал ситуацию беспрецедентной и принял ряд мер для исчерпания конфликта: уволил директора музейного комплекса Наталью Хвостанцеву и директора депкульта Шакурскую. Кроме того, глава региона принес извинения живописцу лично.

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Бывшая главная по культуре в Тюменской области устроилась на новое место

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Теги: Юлия Шакурская, торгово-промышленная палата тюменской области



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