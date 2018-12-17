17 Декабря 2018
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Общество Тюменская область

Уволилась "допрошенная в СК" глава тюменского концертно-театрального объединения

Гендиректор тюменского концертно-театрального объединения Юлия Шакурская покинула свой пост, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.
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Она ушла с сегодняшнего дня по собственному желанию в связи с личными обстоятельствами, говорится в сообщении. Правительство области благодарно Шакурской за многолетний труд. Власти отметили "её стремление привносить новое в сферу культуры, делать учреждения концертно-театрального объединения более доступными и интересными для посетителей".

Отметим, отставка прошла на фоне слухов о недавнем якобы допросе Шакурской в следственных органах в рамках уголовного дела о превышении должностных и увольнении главы департамента культуры области Виктора Новакаускаса.

Напомним, Шакурская попала в громкий скандал в сентябре 2015 г. В то время она возглавляла департамент культуры региона. Под покровом ночи руководители музея имени Словцова вынесли три картины с выставки художника Юрия Рыбьякова якобы в подарок переизбранному на пост губернатора Ямала Дмитрию Кобылкину. Тогдашний глава Тюменской области Владимир Якушев назвал ситуацию беспрецедентной и принял ряд мер для исчерпания конфликта: уволил директора музейного комплекса Наталью Хвостанцеву и директора депкульта Шакурскую. Кроме того, глава региона принес извинения живописцу лично.

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Уволилась "допрошенная в СК" глава тюменского концертно-театрального объединения

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Теги: Юлия Шакурская, Вячеслав Новакаускас, тюменское концертно-театральное объединение



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