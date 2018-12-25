Александр Моор прокомментировал отставки в департаменте культуры

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время пресс-конференции ответил на вопрос об отставках в департаменте культуры региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в декабре пост покинула директор тюменского концертно-театрального объединения Юлия Шакурская, до нее из правительства ушел директор департамента культуры Виктор Новакаускас. Оба написали заявления по собственному желанию, однако отставка Шакурской прошла на фоне слухов о недавнем допросе главы КТО в следственных органах в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий.

Александр Моор сказал, что все консультации с кандидатами будут закончены после новогодних праздников. Затем будет озвучена фамилия нового руководителя. Что касается фигуры Юлии Шакурской, то Моор лишь дипломатично посетовал, что она была сильным руководителем и ушла по собственному желанию. Информацию об уголовном деле и подоплёку отставок глава региона оставил без комментариев.