25 Декабря 2018
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Политика Тюменская область

Александр Моор прокомментировал отставки в департаменте культуры

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время пресс-конференции ответил на вопрос об отставках в департаменте культуры региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в декабре пост покинула директор тюменского концертно-театрального объединения Юлия Шакурская, до нее из правительства ушел директор департамента культуры Виктор Новакаускас. Оба написали заявления по собственному желанию, однако отставка Шакурской прошла на фоне слухов о недавнем допросе главы КТО в следственных органах в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий.

Александр Моор сказал, что все консультации с кандидатами будут закончены после новогодних праздников. Затем будет озвучена фамилия нового руководителя. Что касается фигуры Юлии Шакурской, то Моор лишь дипломатично посетовал, что она была сильным руководителем и ушла по собственному желанию. Информацию об уголовном деле и подоплёку отставок глава региона оставил без комментариев.

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Александр Моор прокомментировал отставки в департаменте культуры

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Теги: Александр Моор, Юлия Шакурская, пресс-конференция губернатора



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