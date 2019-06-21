Курентзис ушёл с поста худрука Пермского театра оперы и балета

Худрук Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис покинул пост, сообщили Накануне.RU в пресс-службе театра.

Новый сезон начнётся в театре уже без него. Пресс-секретарь коллектива "MusicAeterna", которым руководит Курентзис, Оксана Гекк рассказала Накануне.RU, что маэстро сосредоточится на дальнейшем развитии оркестра и хора "MusicAeterna". При этом он останется художественным руководителем Международного Дягилевского фестиваля в Перми, который, как и прежде, будет проходить ежегодно. Штабом Дягилевского фестиваля и его основной площадкой станет Дворец культуры имени Солдатова. Кроме того, в проектах фестиваля будет задействовано пространство завода Шпагина. С года на базе театра Шатле будет создан филиал фестиваля, что соединит Пермь с Парижем, где проходили его знаменитые "Русские сезоны".

Напомним, ранее худрук театра заявлял о том, что покинет край, если к 2020 г. в нём не появится вторая сцена для оперного.

"Я это уже говорил и могу еще раз повторить: если до 2020 г. не будет построена новая сцена, как мы договаривались, я из Перми уеду. У меня есть шесть предложений от лучших в мире театров занять должность руководителя. Мне очень не хочется этого делать, но я просто не могу участвовать в фарсе и делать вид, что что-то происходит, когда в действительности этого нет. Я не хочу терпеть издевательства и обманывать людей, которым я тоже обещал нормальные условия, чтобы они могли репетировать не в подсобных помещениях и спортивных залах, как сейчас", - сказал тогда Курентзис.

Добавим, в конце прошлого года Курентзис попал в число кандидатов на получение звания "Почётный гражданин Пермского края". Это решение вызвало споры в думе и среди общественности. Эксперты уверены, что человек, который "гастролирует где угодно, только не в Прикамье", и "вычищает знаковые постановки в угоду европейскому репертуару", недостоин такого звания. В итоге оно Курентзису не досталось.