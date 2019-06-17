Бидонько высказался против сноса памятника Ленину в Ревде: "Надо объединять общество, а не наоборот"

Свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько высказался против сноса памятника Владимиру Ленину в Ревде, передает корреспондент Накануне.RU. Такое заявление чиновник сделал на сегодняшней пресс-конференции.

"Война с памятниками - дело неблагодарное, мы должны искать моменты, которые объединяют общество. Поэтому данный вопрос не следует торопить, точно не нашему поколению надо этим заниматься, время всё расставит по своим местам", - считает вице-губернатор.

Ранее Накануне.RU сообщало, что 10 февраля на митинге в Ревде общественники и активисты местного отделения КПРФ потребовали отставки главы города Ирины Тейшевой из-за инициативы сноса памятника Ленину на Площади Победы. После этого мэрия организовала опрос жителей по поводу благоустройства территорий. Спустя четыре дня после окончания опроса, администрация опубликовала итог: вариант "Площадь и парк Победы с фонтаном" получил 2 тыс. 792 голоса, за вариант реконструкции площади с памятником Ленину проголосовали 1 тыс. 178 человек.

Коммунисты пытались провести референдум, однако городская дума Ревды отказала инициативной группе, депутаты решили, что вопрос был сформулирован некорректно.