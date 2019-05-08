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Общество Свердловская область

Избирательная комиссия одобрила документы по референдуму в Ревде за сохранение памятника Ленину

Документы инициативной группы КПРФ по проведению референдума прошли проверку ревдинской районной территориальной избирательной комиссии и сейчас направлены в городскую думу. Речь идёт о памятнике Ленину, который хотят снести и на его месте разместить фонтан. Об этом сообщил лидер свердловских коммунистов Александр Ивачёв, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Вопрос референдума звучит так: "Согласны ли вы с тем, что на площади Победы должен быть сохранен памятник В.И. Ленину и установлен фонтан?".

"Весь сыр-бор вокруг монумента начался исключительно из-за вранья со стороны администрации города Ревды. Летом 2017 года мэр Тейшева утвердила проект реконструкции площади, в котором был и памятник В.И.Ленину и фонтан. Спустя год администрация решила выкинуть проект и затраченные на него деньги в помойку и заявила, что на площади места монументу больше нет", - считает Ивачёв

КПРФ уже собрала 3,5 тыс. подписей за сохранение памятника и направила их губернатору Свердловской области.

Напомним, 10 февраля на митинге в Ревде общественники и активисты местного отделения КПРФ потребовали отставки главы города Ирины Тейшевой из-за инициативы сноса памятника Ленину на Площади Победы. После этого мэрия организовала опрос жителей по поводу благоустройства территорий. В списке значились объекты, связанные с памятником.

Спустя четыре дня после окончания опроса администрация опубликовала итог: вариант "Площадь и парк Победы с фонтаном" получил 2 тыс. 792 голоса, за вариант реконструкции площади с памятником Ленину проголосовали 1 тыс. 178 человек.

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Избирательная комиссия одобрила документы по референдуму в Ревде за сохранение памятника Ленину

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Теги: КПРФ, Ревда, памятник Ленину, опрос, референдум



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