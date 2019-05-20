Об увольнении журналистов "Коммерсанта" Усманов узнал из прессы

Владелец "Коммерсанта", глава USM Алишер Усманов узнал об увольнении журналистов своей газеты из прессы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя холдинга USM Усманова.



"Акционер не вмешивается в редакционную политику и тем более не принимает решений по увольнению или приему на работу журналистов" - приводит издание слова представителя Усманова.

Издательский дом "Коммерсантъ" российский миллиардер приобрел в 2006 г. у Бадри Патаркацишвили (до этого несколько лет владел издательским домом вместе с Борисом Березовским). Единственным прямым владельцем "Коммерсантъ Холдинг" Усманов стал в 2015 г.

Напомним, ранее сообщалось, что 11 журналистов покидают издательский дом "Коммерсантъ" после увольнения двух журналистов – спецкора Ивана Сафронова и заместителя главы отдела политики Максима Иванова.

По некоторым данным, причиной увольнения могла стать публикация о возможной отставке Валентины Матвиенко. В ней со ссылкой на источники говорилось, что Матвиенко обсудит свой уход в мае с президентом Владимиром Путиным. Один из собеседников издания заявил, что вероятность ее отставки "крайне велика".

Об увольнении почти всего отдела политики написал в соцсети заместитель главного редактора газеты Глеб Черкасов, курирующий политический блок. По словам Черкасова, издательский дом также покидают Алла Барахова, Мария-Луиза Тирмастэ, Наталья Корченкова, Александра Джорджевич, Софья Самохина, Лиза Миллер, Катерина Гробман, Виктор Хамраев, Всеволод Инютин, Анна Пушкарская.

Журналист Иван Сафронов сообщил, что его последний рабочий день был сегодня, и что увольняется он не по своей воле, а в соответствии с решением акционера.