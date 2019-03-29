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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

Сургутских чиновников будут кормить школьными обедами

С 1 июля еду для работников администрации Сургута будет готовить то же предприятие, что отвечает за школьные обеды. Об этом в социальных сетях сообщил глава города Вадим Шувалов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Прежде всего это даст возможность контролировать качество пищи, ее вкусовые свойства. Я и сам регулярно питаюсь в столовой, поэтому буду знать, что едят наши дети в ежедневном режиме. Уверен, что такая инициатива пойдет всем только на пользу", - прокомментировал он свое решение, отметив, что соответствующие указания уже даны.

Кроме того, с 1 апреля фотографии блюд из столовых будут ежедневно появляться на сайтах школ. Таким образом можно будет проверить соответствие заявленного и реального меню комбината школьного питания.

Напомним, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре планируют создать единую модель организации и контроля качества питания в школах.

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Сургутских чиновников будут кормить школьными обедами

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Теги: школьное питание, столовая, Вадим Шувалов, чиновники



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