Сургутских чиновников будут кормить школьными обедами

С 1 июля еду для работников администрации Сургута будет готовить то же предприятие, что отвечает за школьные обеды. Об этом в социальных сетях сообщил глава города Вадим Шувалов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Прежде всего это даст возможность контролировать качество пищи, ее вкусовые свойства. Я и сам регулярно питаюсь в столовой, поэтому буду знать, что едят наши дети в ежедневном режиме. Уверен, что такая инициатива пойдет всем только на пользу", - прокомментировал он свое решение, отметив, что соответствующие указания уже даны.

Кроме того, с 1 апреля фотографии блюд из столовых будут ежедневно появляться на сайтах школ. Таким образом можно будет проверить соответствие заявленного и реального меню комбината школьного питания.

Напомним, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре планируют создать единую модель организации и контроля качества питания в школах.