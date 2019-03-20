КПРФ подала документы на проведение референдума в Ревде за сохранение памятнику Ленина

Уральские коммунисты официально подали документы на проведение референдума в Ревде по поводу судьбы памятника Ленину. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат ЗакСО Александр Ивачев, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 10 февраля на митинге в Ревде общественники и активисты местного отделения КПРФ потребовали отставки главы города Ирины Тейшевой из-за инициативы сноса памятника Ленину на Площади Победы. После этого мэрия организовала опрос жителей по поводу благоустройства территорий. В списке значились объекты, связанные с памятником.

Спустя четыре дня после окончания опроса администрация опубликовала итог: вариант "Площадь и парк Победы с фонтаном" получил 2 тыс. 792 голоса, за вариант реконструкции площади с памятником Ленину проголосовали 1 тыс. 178 человек.

"Наши действия связаны с тем, что городская администрация до сих пор не смогла достоверно выяснить мнение жителей по данному вопросу. Во-первых, потому, что предлагала выбор - или фонтан или памятник. Но никак не вместе. Хотя технически это, естественно, возможно. Во-вторых, потому, что голосование, проводившееся в конце февраля, не соответствует минимальным демократическим нормам", - добавил Ивачев.

Он также пообещал, что в КПРФ не допустят демонтажа памятника. Вопрос референдума звучит так: "Согласны ли вы с тем, что на площади Победы должен быть сохранен памятник В.И. Ленину и установлен фонтан?".