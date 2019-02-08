"Нет сносу!" От свердловских властей потребуют сохранения памятника Ленина в Ревде

10 февраля в Ревде, считающейся вотчиной УГМК, на Площади Победы пройдёт митинг, организованный cвердловским обкомом КПРФ в защиту памятника Ленину. Мероприятие согласовано с администрацией города, в официальной заявке на проведение указано 500 участников.

Как рассказал Накануне.RU первый секретарь обкома КПРФ, депутат регионального Законодательного собрания Александр Ивачёв, он лично примет участие в мероприятии, чтобы памятник вождю мирового пролетариата власти муниципалитета не убрали с центральной площади Ревды – площади Победы.

"Уже подготовлен проект резолюции, которую мы намерены принять по итогам митинга, – заявил лидер свердловских коммунистов. – Мы выступаем за то, чтобы памятник Ленину оставался на Площади Победы, чтобы реконструкция этой площади проводилась, но любые переносы, любые действия с монументом необходимо согласовывать с людьми в формате референдума".

Напомним, что 8 марта 2018 года, одновременно с выборами президента России, в российских городах прошло рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для их дальнейшего благоустройства. В Ревде таким объектом стал парк и Площадь Победы, объект набрал наибольшее количество голосов: итоги рейтингового голосования были озвучены 20 марта на заседании совета по благоустройства при главе городского округа Ирине Тейшевой.

Ещё тогда председатель Общественного совета по контролю в сфере ЖКХ Валерий Гуляков задал ей вопрос о памятнике Ленину, который горожане не увидели в эскизном проекте благоустройства площади. И Тейшева ответила, что в проекте памятник остаётся, но предстоит провести его техническую экспертизу, чтобы понять, в каком он состоянии.

"По результатам этой экспертизы будет принято окончательное решение, - процитировал слова мэра городской портал "Ревда-Новости". - Когда мы займёмся реконструкцией центральной части площади, памятник всё равно придётся, скажем так, задеть. Поэтому мы хотим понимать, в каком состоянии он сейчас находится".

Теперь, когда решён вопрос с финансированием, и на реализацию проекта федеральная власть выделили 80 млн руб., тема приобрела политическую окраску: коммунисты считают, что под предлогом реконструкции скульптуру Ленина снесут. И расценивают этот шаг власти как очередную попытку искоренить из памяти советское наследие, что ведёт к повышению "социального градуса" и расколу в обществе.

Однако мэр Ревды в интервью местным СМИ сейчас подчёркивает, что речь идёт лишь о переносе. По её словам, на момент рейтингового голосования памятника Ленину в представленном проекте вообще не было, но "тогда это никого не смущало".

"Почему никто не задавал вопросы, пока проект не был утвержден и Ревда не начала проходить процедуру отбора? – задаётся вопросом Тейшева. - Сейчас же, после того, как федеральные средства на реализацию проекта уже практически выделены, начинать махать кулаками после драки - несерьезно".

"Я убеждён, что администрация готовит снос памятника, – в свою очередь заявляет Ивачёв. – Говорю так, исходя из разворачивающейся ситуации. Если же говорить о переносе, то его необходимо согласовать с жителями"

Ивачёв убеждён, что если администрация будет дальше "продавливать" вариант с переносом, то абсолютное большинство жителей выскажется за тот вариант реконструкции, при котором памятник останется на своём месте.

"То, что было представлено народу 18 марта, это какие-то непонятные картинки, в которых и памятника Ленину не было, и фонтана, о котором сейчас говорят, – напомнил депутат областного парламента. – Поэтому людям надо представить на суд несколько наглядных вариантов проекта, и они сами выберут".

Что касается государственных целевых средств, выделенных на благоустройство объекта, то за их расходованием будет следить региональная власть, которая, по мнению Ивачёва, обязана вмешаться в ситуацию.

"Я убеждён, что в случае вмешательства правительства Свердловской области будет возможно согласовать изменения в проект реконструкции Площади Победы", – считает парламентарий, готовый 10 февраля вывести людей под лозунгом "Нет сносу памятнику Ленину в Ревде!"