Мэрия Ревды озаботилась мнением горожан о судьбе памятника Ленину после их протеста

Мэрия Ревды организовала опрос жителей города по поводу благоустройства территорий. Примечательно, что в списке значатся объекты, связанные с памятником Владимиру Ленину, который власти хотели убрать, передает корреспондент Накануне.RU.

Опрос проводится на сайте городской администрации и в 13 точках сбора предложений. Участвовать в нем могут исключительно жители Ревды. Так, горожанам предлагают выбрать один из проектов, который реализуют в рамках программы благоустройства в 2020 году. Среди вариантов значатся площадь и парк "Победы" с фонтаном; площадь и парк "Победы" с памятником В.И.Ленину; парк "Еланский"; сквер "Серебряное копытце" и сквер "Ленинский".

Нужно скачать образец анкеты, заполнить ее и опустить в специальный ящик. Опрос продлится до 28 февраля, его результаты будут опубликованы на официальном сайте мэрии.

Напомним, 10 февраля на митинге в Ревде общественники и активисты местного отделения КПРФ потребовали отставки главы города Ирины Тейшевой из-за инициативы сноса памятника Ленину на Площади Победы.