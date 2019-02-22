Мэрия Ревды озаботилась мнением горожан о судьбе памятника Ленину после их протеста

22 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Квачков вышел: первые заявления

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область

Мэрия Ревды озаботилась мнением горожан о судьбе памятника Ленину после их протеста

Мэрия Ревды организовала опрос жителей города по поводу благоустройства территорий. Примечательно, что в списке значатся объекты, связанные с памятником Владимиру Ленину, который власти хотели убрать, передает корреспондент Накануне.RU.

Опрос проводится на сайте городской администрации и в 13 точках сбора предложений. Участвовать в нем могут исключительно жители Ревды. Так, горожанам предлагают выбрать один из проектов, который реализуют в рамках программы благоустройства в 2020 году. Среди вариантов значатся площадь и парк "Победы" с фонтаном; площадь и парк "Победы" с памятником В.И.Ленину; парк "Еланский"; сквер "Серебряное копытце" и сквер "Ленинский".

Нужно скачать образец анкеты, заполнить ее и опустить в специальный ящик. Опрос продлится до 28 февраля, его результаты будут опубликованы на официальном сайте мэрии.

Напомним, 10 февраля на митинге в Ревде общественники и активисты местного отделения КПРФ потребовали отставки главы города Ирины Тейшевой из-за инициативы сноса памятника Ленину на Площади Победы.

митинг, КПРФ, памятник Ленину(2019)|Фото:Александр Ивачёв

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Мэрия Ревды озаботилась мнением горожан о судьбе памятника Ленину после их протеста

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Ревда, памятник Ленину, опрос



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.02.2019 14:30 Мск "Попахивает украинизацией". На митинге в Ревде против сноса памятника Ленину потребовали отставки главы города
Ранее 08.02.2019 12:52 Мск "Нет сносу!" От свердловских властей потребуют сохранения памятника Ленина в Ревде
Ранее 29.01.2019 12:03 Мск В Ревде пройдет митинг против сноса памятника Ленину

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 333

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети