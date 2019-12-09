Не "Ласточкой" единой: свердловский бюджет даст субсидию на авиарейс Тюмень - Екатеринбург

В 2020 г. на прямой авиарейс Екатеринбург-Тюмень выделена многомиллионная субсидия из бюджета Свердловской области, передает корреспондент Накануне.RU.

30 ноября в заксобрании Свердловской области состоялось заседание согласительной комиссии. Ее члены приняли поправки к бюджету. Одной из них было утверждение выделения 5,3 млн руб. на "организацию прямого авиасообщения с Тюменской областью".

В областном министерстве финансов Накануне.RU сообщили, что 13 ноября принят приказ Росавиации, согласно которому, предполагается в сроки 2 января – 31 мая 2020 г. организовать авиамаршрут Тюмень-Екатеринбург. Перевозки четырежды в неделю будет осуществлять "ЮТэйр".

Общая сумма субсидии определяется в соответствии с постановлением. Доля софинансирования из федерального бюджета – 39%, остальные деньги должны быть заложены в бюджете регионов. Сумма, учтенная в проекте закона Свердловской области "Об областном бюджете на 2020 и плановый период 2021-2022 гг.", составляет половину суммы, подлежащей финансированию из региональных бюджетов Свердловской и Тюменской областей. Вопросы выделения средств на последующие годы будут решаться отдельно с учетом оценки востребованности и эффектов от субсидирования авиасообщения в 2020 г.

Добавим, сейчас Екатеринбург связан авиасообщением с различными городами "тюменской матрешки", прямой рейс из Екатеринбурга в Тюмень уже действует, его выполняет "ЮТэйр", сообщил Накануне.RU директор департамента стратегических коммуникаций "Кольцово" Андрей Клименских.

Напомним, с 8 декабря между Тюменью и Екатеринбургом (а с 9 декабря - между Пермью и Екатеринбургом) начали "летать" "Ласточки".