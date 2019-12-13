29 Сентября 2020
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Общество Свердловская область Тюменская область
Boeing-737 Боинг самолет Ютэйр Utair полет (2010) | Фото: Накануне.RU

"А сколько за проезд передавать?" Эксперты оценили перспективы прямого авиарейса Тюмень – Екатеринбург

Дьявол – в мелочах. Так эксперты высказались о прямом авиарейсе Тюмень – Екатеринбург, который появится в следующем году у "ЮТэйр". Он вряд ли сможет конкурировать с поездом, который отправляется в столицу Урала каждый час, однако при не завышенной цене билета сможет стать для кого-то альтернативой железной дороге, передает корреспондент Накануне.RU.
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Напомним, 30 ноября в заксобрании Свердловской области состоялось заседание согласительной комиссии. Ее члены приняли поправки к региональному бюджету. Одной из них было утверждение выделения 5,3 млн руб. на "организацию прямого авиасообщения с Тюменской областью". 13 ноября принят приказ Росавиации, согласно которому, предполагается в сроки 2 января – 31 мая 2020 г. организовать авиамаршрут Тюмень – Екатеринбург. Перевозки четырежды в неделю будет осуществлять "ЮТэйр".

Общая сумма субсидии определяется в соответствии с постановлением. Доля софинансирования из федерального бюджета – 39%, остальные деньги должны быть заложены в бюджете регионов. Сумма, учтенная в проекте закона Свердловской области "Об областном бюджете на 2020 и плановый период 2021-2022 гг.", составляет половину суммы, подлежащей финансированию из региональных бюджетов Свердловской и Тюменской областей. Вопросы выделения средств на последующие годы будут решаться отдельно с учетом оценки востребованности и эффектов от субсидирования авиасообщения в 2020 г.

Депутат тюменской облдумы от ЛДПР Артем Зайцев полагает, что не ясно, насколько это экономически выгодно "ЮТэйр", учитывая развитое авто- и жд-сообщение между городами.

"Надо стараться не настроить авиасообщение, а быстрее закончить автотрассу Тюмень – Екатеринбург, сделать четыре полосы и разделитель. Все пользовались бы этой трассой. Съездить в Екатеринбург – то же самое, что и в Ишим, если говорить о расстоянии от Тюмени. Как обывателю мне удобнее было бы ездить по комфортной федеральной трассе. Наша страна сильно отстает от развитых стран по перевозкам. Если открыть карту мира и посмотреть на количество авиарейсов, Россия – далеко не лидер, хотя мы – первые в мире по территории", - рассказал он Накануне.RU.

(2005)|Фото: Накануне.ru

Его коллега-коммунист Иван Левченко рассказал Накануне.RU, что ранее у этой же авиакомпании был аналогичный рейс, только конечным пунктом назначения был не Екатеринбург, а Уфа.

"Я им пару раз пользовался, чтобы улететь в Екатеринбург. Со мной вместе выходила половина самолета, остальные летели дальше. Основной вопрос – цена билета. Есть автотрасса, железная дорога. Иногда у "ЮТэйр" такие цены, что проще пешком дойти. С поездом будет сложно конкурировать: на нем каждый час можно уезжать в Екатеринбург. Во сколько будет улетать самолет? Будет ли он в тот же день улетать обратно?" - сказал Левченко.

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"А сколько за проезд передавать?" Эксперты оценили перспективы прямого авиарейса Тюмень – Екатеринбург

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Теги: ЮТэйр, Тюмень - Екатеринбург, авиарейс, Артем Зайцев, Иван Левченко



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