В Зауралье УФАС направило "ЮТэйр" предупреждение за разные тарифы на места в "экономе" по маршруту Курган – Москва – Курган

Авиакомпания "ЮТэйр" получила предупреждение от антимонопольщиков за дорогие билеты на рейс Курган – Москва – Курган, сообщили Накануне.RU в зауральском управлении ФАС.

Напомним, заявления от пассажиров о том, что улететь из Кургана в Москву и вернуться обратно в экономклассе самолета "ЮТэйр" дорого, поступили в управление еще в августе. Например, летом цена билета была в 6,2 раза выше по сравнению со стоимостью билетов иных авиаперевозчиков УрФО. При этом купить билет на самолет другой копании невозможно – единственным авиаперевозчиком региона является "ЮТэйр".

После поступления обращений управление провело экономический анализ ситуации. По информации, представленной авиакомпанией, в 2019 г. билет в "экономе" из Кургана в Москву или обратно стоил от 1,5 до 29 тыс. руб., при этом места за эти деньги продавали одинаковые. Наполняемость борта в год составляла от 55 до 100%.

В период с 1 января по 30 сентября этого года тарифы на рейс Курган – Москва – Курган разделили на категории "Премиум", "Оптимум", "Минимум". В каждой категории установлено 16 тарифов, то есть всего тарифов было 48, а условия обслуживания везде были одинаковыми. Отличие состояло лишь во времени, в течение которого необходимо купить билет, которое составляло от 120 часов до 552 часов.

В действиях перевозчика антимонопольщики нашли признаки нарушения "Закона о защите конкуренции" – необоснованной дифференциации тарифов на полет в экономическом классе. "ЮТэйр" направлено официальное предупреждение о том, что нарушать закон запрещено.

Напомним, ранее произошёл скандал из-за того, что матери детей-инвалидов из Хабаровска пришлось купить больше, чем нужно, билетов для полёта из Кургана в Москву. В феврале жительнице Хабаровска пришлось купить 11 билетов, так как её дети-инвалиды после операции и не могли самостоятельно передвигаться. Один ребенок и вовсе должен был транспортироваться в самолете лежа. В кассе аэропорта пострадавшей сказали, что только один ребенок займет в самолете 9 мест.

После огласки в "ЮТэйр" заявили, что "российский детский фонд и другие социальные службы не связывались с авиакомпанией, чтобы обсудить условия для безопасной перевозки маломобильных детей". По словам сотрудников перевозчика, пассажирка должна была заранее оповестить о дате планируемого перелета, чтобы сотрудники успели установить в самолете необходимое спецоборудование. В итоге компанию оштрафовали на 50 тыс. руб. Позже суд отменил это решение.

В октябре перевозчик наказан из-за того, что авиарейс "Курган - Москва" задержали на несколько часов, а пассажирам, которые ждали вылета в столицу, не дали напитки.