09 Октября 2020
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Общество В России
кулак (2019) | Фото: Накануне.RU

Общественная палата запустила опрос об отношении к формулировкам законопроекта о "семейном насилии"

Общественная палата (ОП) РФ запустила интернет-опрос об отношении к формулировкам в скандальном законопроекте о "профилактике семейно-бытового насилия". Инициатором дополнительного исследования общественного мнения стала секретарь ОП РФ Лидия Михеева. Вариант о несогласии вообще с принятием закона заранее исключен. Речь идет исключительно о его формулировках.
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В опросе предлагается выбрать вариант "согласен", "не согласен" или "затрудняюсь ответить" к положениям законопроекта. Данные опроса будут озвучены на новых общественных слушаниях в начале следующего года. По словам Михеевой, ОП должна услышать все мнения и донести мнение граждан до власти.

Принять участие в опросе призвала председатель Комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая. Она сказал, что нужно "найти вариант, устраивающий общество", но все равно принять закон из-за "домашних тиранов".

Напомним, президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что за ряд правонарушений, например побои или нанесение тяжких телесных повреждений, можно привлечь и по действующему законодательству. А положения законопроекта нужно "спокойно обсуждать" с обществом.

По опросу ВЦИОМ, 70% россиян против насилия в семье и за закон, но вопрос о знакомстве с его положениями не задавался. В то же время на сайте Совета Федерации, где шло его предметное обсуждение, 90% граждан высказались против закона как явно антисемейного. А само обсуждение набрало более 11 тыс. комментариев, чего ранее никогда не было.

В предложенной редакции законопроекта вину обвиняемого в насилии не нужно доказывать и он поражается в правах немедленно. А НКО получают полномочия незамедлительно вмешиваться в любую семью, в отношении которой у них есть подозрения, в том числе по доносу третьих лиц. Закон выводит дела о "семейном насилии" за рамки уголовного и административного процесса и вводит параллельную систему права. Как заявил юрист и правозащитник Матвей Цзен, "на практике это означает, что семья полностью лишается какой-либо частной жизни и автономности и становится общедоступным публичным объектом произвольного государственно-общественного вмешательства".

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Общественная палата запустила опрос об отношении к формулировкам законопроекта о "семейном насилии"

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Теги: семейно-бытовое насилие, сбн, закон о шлепках, насилие, семья, общественная палата, опрос



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