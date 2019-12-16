ВЦИОМ подключился к пропаганде закона "о профилактике семейного насилия"?

ВЦИОМ опубликовал опрос, согласно которому 70% россиян уверены, что стране нужен закон "о профилактике семейного насилия". Только 17% заявили о маловажности данного вопроса. Число противников вообще не приведено. Несмотря на результаты, они не имеют объективного характера и не отражают отношения общества к скандальному законопроекту.

Были заданы вопросы, подводящие к ответу о нужности этого закона. Так, например, 90% опрошенных считают, что домашнее насилие недопустимо, а 78% считают, что тема домашнего насилия является важной. При этом только 40% опрошенных ответили, что в знакомых им семьях были случаи побоев или применения силы, а почти 60% о подобных эпизодах ничего не слышали. Сколько людей лично сталкивались с побоями в своей семье - этот вопрос, разумеется, не задавался.

Показательно, что ВЦИОМ задавал вопросы об отношении к поговоркам "Бьет - значит любит", "Милые бранятся - только тешатся", "Худой мир лучше доброй ссоры", "Детей наказывай стыдом, а не кнутом". И сделал вывод, что "можно говорить об усилении неприемлемости домашнего насилия". Хотя самые вопросы свидетельствуют о манипулятивном характере опроса с целью получить нужный результат.

Строго говоря, результаты опроса говорят о том, что россияне выступают против физического насилия в семье, а не в пользу закона "о профилактике семейного насилия", который определяет "семейное насилие" крайне размыто, но обвиняемый в нем заранее виновен, его вину не нужно доказывать и он поражается в правах немедленно.

Отметим, что вопрос осведомленности о сути законопроекта не задавался, но на официальном сайте Совета Федерации, где идет его обсуждение, 90% граждан высказались против закона. Такие результаты обнародовала международная просемейная организация CitizenGO.

"Более 6 тыс. граждан приняли активное участие в этой дискуссии (невиданное ранее количество для дискуссий на сайте Совета Федерации!), оставив более 10 тыс. комментариев. И итоги совершенно ясны и однозначны. Среди всех граждан, выразивших отношение к законопроекту, только 10,5% поддерживают его в том или ином виде, а 89,5% граждан - категорически против его принятия", - отмечает "CitizenGO Россия".

После обработки ответов 6,1 тыс. человек почти 5,5 тыс. высказались резко против и лишь 637 - "за". Таким образом, среди тех россиян, которые знакомы с содержанием законопроекта или следят за его продвижением, результаты прямо противоположные тем, которые приводит ВЦИОМ.

При этом процент противников законопроекта только увеличивался. В первые дни обсуждения их было 74%, сообщало в Facebook феминистское сообщество Theo Exit'exists. Оно написало, что такие результаты - это "ужас". И призвало сфальсифицировать обсуждение.

"Есть два лайфхака - регистрироваться можно ваще под любыми именами, не обязательно под своими собственными + оставлять по несколько комментов. И просьба: в начале коммента пишите: Я - за закон! Но не в такой редакции. Надо улучшить то и это", - призвало сообщество (орфография сохранена).

Это, однако, не помогло. Подавляющее большинство комментариев резко отрицательные. Почти все, кто против, протестуют против закона как антисемейного.

При этом закон вообще не касается преступлений и правонарушений. Все случаи, связанные с убийствами или избиениями, отношения к нему не имеют. По этому закону будут преследоваться не запрещенные УК и КоАП РФ действия, т.е. насилием будет считаться то, что не запрещено законом, - причинение психологического или физического дискомфорта или же то, что может быть истолковано как угроза их причинения.

НКО получают полномочия незамедлительно вмешиваться в любую семью, в отношении которой у них есть подозрения, в том числе по доносам третьих лиц. Закон выводит дела о "семейном насилии" за рамки уголовного и административного процесса и вводит параллельную систему права. Как заявил юрист и правозащитник Матвей Цзен, "на практике это означает, что семья полностью лишается какой-либо частной жизни и автономности и становится общедоступным публичным объектом произвольного государственно-общественного вмешательства".

В то же время один из его авторов и лоббистов феминистка Алена Попова выразила недовольство опубликованным вариантом, так как в нем упоминается о цели сохранить семью, что, по ее мнению, недопустимо и вызывает у нее ужас.

Срок предложений по изменению законопроекта истек 15 декабря. В ближайшее время в Совете Федерации могут провести совещание, на котором определят дальнейшие шаги по поводу законопроекта.

Как сообщало Накануне.RU, детский психолог Ирина Медведева недавно заявила, что закон о семейном насилии в этот раз протаскивают особенно агрессивно. А координатор общественного движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин сообщил, что закон разрабатывали 35 организаций, из которых 24 финансируются из-за рубежа и зарегистрированы в качестве иностранных агентов. Против закона выступили более 190 организаций, но их к разработке не допустили. По словам писателя Николая Старикова, этот закон правильно называть законом о насилии над семьей. РПЦ назвала его "наказанием за семейную жизнь".

По данным МВД, которые озвучивала в Общественной палате старший научный сотрудник ВНИИ МВД РФ Елена Тимошина, в 2018 году в России из всех преступлений с применением насилия только 22% были совершены членами семьи, в том числе мужьями против жен лишь 12%. Из всех преступлений с применением насилия против несовершеннолетних только 17% были совершены в семье, а непосредственно родителями против детей - 11%.