Контроль над семьями отдадут НКО, а обвиняемый заранее виновен: опубликован проект закона о насилии в семье

Законопроект о "профилактике семейно-бытового насилия" не дает его ясного определения, но выводит из административных правонарушений и уголовных преступлений. А НКО наделяются огромными полномочиями по надзору над семьями и вмешиваются незамедлительно. Вину обвиняемого в насилии не нужно доказывать, и он поражается в правах мгновенно, не имея права на защиту. Об этом говорится в опубликованном на сайте Совета Федерации текста проекта.

Семейно-бытовым насилием считается "умышленное деяние, причиняющее или содержащее угрозу причинения физического и (или) психического страдания и (или) имущественного вреда" без каких-либо уточнений, что позволяет подвести под него широкий спектр отношений.

Проект предполагает защитное предписание - документ, оформленный должностным лицом органа внутренних дел, и судебное защитное предписание - специальный судебный акт.

Помощь пострадавшим добровольная, но это не касается несовершеннолетних и недееспособных. У них согласия спрашивать не будут.

Одним из субъектов "профилактики семейно-бытового насилия" являются НКО и организации специализированного социального обслуживания, которые могут создаваться. То есть контроль над семьями будут осуществлять НКО. Они могут срочно вмешиваться в семью (ст. 14) и осуществлять "профилактику", принимая те меры, которые считают нужными.

"Решение об оказании социальных услуг... принимается организацией специализированного социального обслуживания незамедлительно", - говорится в проекте.

То есть НКО наделяются неограниченными полномочиями в деле "профилактики семейно-бытового насилия".

В статье 16 НКО дают право "проводить информационные кампании, направленные на профилактику семейно-бытового насилия", то есть формировать в обществе соответствующую повестку дня.

Основанием для вмешательства в семью может стать обращение третьего лица, который считает, что в какой-то семье есть насилие или оно просто может быть. Это дает НКО основания разрушать семьи по чьим-то доносам. Ответственности за оговор не предусматривается, что открывает дорогу анонимным доносам.

Закон не предусматривает права обвиняемого на защиту и доказательство его вины. Так, "должностным лицом... незамедлительно устанавливается факт совершения семейно-бытового насилия либо его отсутствия. В случае установления факта совершения семейно-бытового насилия незамедлительно выносится защитное предписание" (ст. 24). В то же время "защитное предписание выносится с согласия лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию, или их законных представителей", что несколько смягчает беспощадность закона к нарушителю.

Защитным предписанием нарушителю может быть запрещено общаться с "жертвой", в том числе по телефону и интернету, и даже пытаться узнать ее местонахождение.

Срок действия защитного предписания составляет 30 суток с момента его вынесения, он может быть продлен до 60 суток.

Судебное защитное предписание выносится на срок от 30 суток до одного года. Его могут вынести, если есть основания полагать, что насилие может повториться.

Принципиальным моментом законопроекта является невозможность защиты и презумпция виновности обвиняемого, который поражается в правах незамедлительно.

Адвокат Лариса Павлова назвала разработанный законопроект актом о моментальном поражении в правах всех граждан РФ без доказательства вины и права на судебную защиту, что нарушает более 10 статей Конституции РФ.

Законопроект готовился в закрытом режиме. Спикер СФ Валентина Матвиенко заявила, что замечания к проекту будут приниматься всего две недели.