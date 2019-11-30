"Цель сохранять семью вредна". Лоббистка закона о насилии в семье раскритиковала его проект

Один из авторов и лоббистов законопроекта о "профилактике семейно-бытового насилия" Алена Попова резко раскритиковала его проект, опубликованный 29 ноября на сайте Совета Федерации. Об этом она заявила в эфире НСН и написала в Facebook.

По ее словам, заявленная цель закона сохранять семью и способствовать примирению сторон вредна, так как в семье есть "жертва" и "насильник". Именно из-за примирения "насильник" затем часто убивает свою "жертву", о чем она постоянно рассказывает "реальные истории". Ей постоянно звонят женщины, которых насилуют и избивают, а им некуда бежать.

Также ее не устраивает формулировка "семейно-бытового насилия" в законопроекте. Она предлагает расширить право вмешиваться в семью и выгонять "насильника" из дома даже без согласия его родных, как прописано в законопроекте. Попова доказывает, что российские семьи наполнены "насильниками", которые постоянно убивают женщин, а власти этого не хотят видеть и "живут в другой реальности". По ее мнению, Совфед "сделал реверанс в сторону фундаменталистов".

Член рабочей группы по разработке документа юрист Мари Давтян также выразила недовольство. Она написала, что опубликованная редакция - "результат заигрываний Совфеда с разного рода радикальными консервативными группами".

Напомним, в предложенной редакции законопроекта понятие "семейно-бытового насилия" крайне размыто. Однако обвиняемый в нем заранее виновен, его вину не нужно доказывать и он поражается в правах немедленно. А НКО получают полномочия незамедлительно вмешиваться в любую семью, в отношении которой у них есть подозрения. Закон выводит дела о "семейном насилии" за рамки уголовного и административного процесса и вводит параллельную систему права.

На слушаниях в Общественной палате старший научный сотрудник ВНИИ МВД РФ Елена Тимошина привела реальную статистику. В 2018 году в России было зафиксировано 251 тыс. преступлений с применением насилия, из которых 107 тыс. - против женщин (менее половины). Из них только 24 тыс. были совершены членами семьи (22%), в том числе только 13 тыс. - мужьями (12%).

Против несовершеннолетних было совершено 29 тыс. преступлений с применением насилия, из них в семье - 5 тыс. (17%), а непосредственно родителями - 3 тыс. (11%).

То есть порядка 80% случаев насилия против женщин и несовершеннолетних совершается вне семьи, а значит, закон имеет четкую антисемейную направленность, а не направленность против насилия.

Тимошина обвинила лоббистов закона в запугивании общества, создании в нем атмосферы психоза и клевете на правоохранительные органы, которые будто бы покрывают огромное число преступлений.

По данным, которые приводят сторонники закона, ссылаясь на данные западных НКО, ежегодно в российских семьях гибнут 14 тыс. женщин, а 16 млн подвергаются насилию. В то же время всего в 2018 году в России было совершено 8 тыс. убийств. По данным МВД за 2015 год, конкретно в семьях погибли около 300 женщин и 750 мужчин. То есть данные по убитым женщинам завышаются лоббистами закона почти в 50 раз, а убийства мужчин вообще игнорируются.

Также Тимошина отметила, что, по опросам участковых полиции, порядка 80% правонарушений в семейно-бытовой сфере связано с алкоголем. Поэтому предупреждение насильственных преступлений в семье должно быть связано с принудительным лечением алкоголиков, но эту норму никак не удается воплотить законодательно.

Как сообщало Накануне.RU, полковник полиции Алексей Новгородов привел в Общественной палате данные, что среди всех ДТП, убийств, самоубийств порядка 60-70% также связаны с алкоголем.