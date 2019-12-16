Опрос: россияне поддерживают закон о борьбе с семейным насилием

70% жителей России считают необходимым принятие закона о профилактике домашнего насилия.

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, не нужен такой закон лишь 7% опрошенных. О недопустимости любого физического насилия в семье высказались 90%, и только 8% полагают, что ударить супруга можно "при определенных обстоятельствах". 40% участников исследования знают о случаях побоев в знакомых им семьях, а 50% считают, что прощать даже первый случай семейного насилия нельзя, сообщают "Ведомости".

Ранее группа соавторов проекта закона о профилактике домашнего насилия подготовила поправки в документ, распространяющие защиту на иждивенцев жертвы рукоприкладства.

Главное замечание касается того, что из-под действия закона в редакции Совета Федерации исключаются избиения, поскольку в ней семейно-бытовое насилие определяется как умышленное деяние, "не содержащее признаки административного правонарушения или уголовного преступления".

Как следует из текста поправок, "целесообразно распространить действие закона не только на пострадавших лиц, но и на иждивенцев пострадавших лиц, а также на помогающих пострадавшим представителей субъектов профилактики".

Депутаты и правозащитники также настаивают на включении в итоговую редакцию законопроекта определения "преследование".