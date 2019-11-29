Адвокат: закон о насилии в семье - это акт о моментальном поражении в правах всех граждан РФ без доказательства вины и права на защиту

Адвокат, член Адвокатской палаты Москвы Лариса Павлова заявила, что разработанный законопроект о "профилактике семейно-бытового насилия" является не законодательным актом, а "видимостью закона". Это акт о моментальном поражении в правах всех граждан РФ без доказательства вины и права на судебную защиту. Об этом она сказала на всероссийской конференции "Народосбережение. Как преодолеть демографический кризис", прошедшей в Общественной палате РФ.

Павлова отметила, что текст законопроекта она получила только накануне вечером и всю ночь перед конференцией изучала его содержание. И была поражена: законопроект нарушает более 10 статей Конституции РФ.

Так, в тексте законопроекта вообще нет понятия семейного насилия, т.е. оно не имеет правовой формулировки. Но записано, что оно не является ни административным правонарушением, ни уголовным правонарушением - "оно является неизвестно чем".

"Но вы мгновенно поражаетесь в правах сроком до года. Одно предписание полицейского решает всю вашу жизнь на год вперед", - заявила адвокат.

Законопроект предполагает, что полицейский выносит защитное предписание и приходит к мировому судье. И тот без всякого судебного процесса выносит свое предписание (постановление), которое вступает в силу моментально, но судебная защита уже более невозможна.

"Это что за "закон"? Он вторгается во все правоотношения нашей жизни!" - возмутилась Павлова.

Человек поражается в свободе передвижения, праве на выбор места жительства, праве на судебную защиту, праве на равенство перед законом, праве на собственность, семейных правоотношениях, гражданских правоотношениях, лишается презумпции невиновности, отметила она. Закон является феминистским и направлен не против насилия, а против семьи как таковой.

Кроме того, статья 55 Конституции РФ говорит, что законы, противоречащие Конституции, не могут приниматься. Поэтому он не может быть принят, подчеркнула Павлова.

Адвокат Александр Вознесенский указал, что сама семья подается в законе как потенциальное насилие. Например, женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, подспудно считается подвергающейся экономическому насилию, так как ее содержит муж.

Он привел пример из своей практики, когда из семьи с четырьмя детьми отселили мать с тремя детьми в результате вмешательства организации лоббиста закона депутата Госдумы Оксаны Пушкиной (адвокат ее не назвал). В доме осталась старшая дочь с отцом и бабушкой. У отца был рак, на него донесла дочь, обвинив его в насилии, его арестовали, и он скоро умер. Бабушка, возмущенная таким отношением к своему сыну, выселила их из своей квартиры. И эта многодетная мать пришла на конференцию и в глаза задала Пушкиной вопрос: как мне дальше жить?

Адвокат Юлия Нитченко привела пример из своей практики, когда с целью завладеть имуществом дедушки внучка наговорила на дедушку, обвинив его в насилии, и его арестовали. Позже она созналась в оговоре, однако законопроект вообще не предусматривает ответственности за оговор и клевету, делая обвиняемого заведомо виноватым, причем в группу риска попадают прежде всего мужчины, которые заранее считаются насильниками без права на защиту.

"Закон полностью уничтожает права мужчин", - подчеркнула Нитченко.

Отметим, что законопроект готовился в закрытом режиме. Его текст будет размещен сегодня на сайте Совета Федерации, и у всех будет две недели, чтобы представить свои замечания, сообщила спикер СФ Валентина Матвиенко.

Вчера официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что ведомство имеет замечания к законопроекту. Ряд его положений аналогичен или весьма близок к тем, которые установлены действующим федеральным законодательством, необходимо также конкретизировать понятийный аппарат.

Как сообщало Накануне.RU, в Общественной палате в целом пришли к выводу, что за законом стоят западные фонды, а сам он реализует не подписанную Россией Стамбульскую конвенцию, которая занимается продвижением половых извращений и "гендерной идентичности".

Ранее лоббист законопроекта Алена Попова признала, что физическое насилие не интересует авторов, им важно представить семью как место "психологического насилия" и "экономического насилия". Если в законе оставить только физическое насилие, то он неприемлем, отметила она.