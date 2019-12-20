В Китае создали "Искусственное Солнце"

В Китае полностью готов к запуску термоядерный реактор. "Искусственное Солнце" начнёт работу уже в следующем году.

СМИ сообщают, что EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak, "экспериментальный сверхпроводящий токамак") будет способен разогреть ионы до 100 миллионов кельвинов (или градусов по шкале Цельсия), что примерно в семь раз превышает температуру Солнца.

По данным "Синьхуа", ввод нового реактора был анонсирован на недавно завершившейся первой конференции по магнитному заключению термоядерного синтеза.

В июне этого года в городе Чэнду на юго-западе КНР начался монтаж "Китайского Циркулятора II M" – экспериментальной установки контролируемого термоядерного синтеза нового поколения. Это ключевая платформа для исследования основных технологий термоядерных реакторов. Устройство использует водород и газ дейтерий в качестве "топлива" и моделирует реакцию ядерного синтеза, впрыскивая его в устройство и разрушая, чтобы генерировать плазму на уровне ядра.

Председатель Китайской национальной ядерной корпорации Ю Цзяньфэн рассказал, что КНР достигла мирового уровня в ядерной энергетике, а также в строительстве и монтаже ядерных энергетических проектов. В то же время запуск реактора ещё не означает начала штатной работы – генерация плазмы начнётся лишь в 2025 г., после чего испытания продлятся ещё десять лет.

Напомним, в России создание термоядерной электростанции запланировано на 2050 г. На этот проект государство готово потратить до 20 млрд долларов.