КНДР испытала ракетный двигатель, Южная Корея увеличивает бюджет

Южная Корея объявила об увеличении своего оборонного бюджета на фоне первых подробностей о субботних испытаниях в КНДР. Официальных данных от северокорейской стороны пока нет, однако, по данным The Korea herald, вероятно, испытывался жидкостный ракетный двигатель, предназначенный для ракет большой дальности. Эти испытания могут свидетельствовать о том, что в вооружённых силах КНДР вскоре могут появиться новые ракеты.

Сегодня стало известно, что Южная Корея увеличивает свой оборонный бюджет на 2020 год на 7,4%. Военные расходы, утверждённые Сеулом, запланированы в эквиваленте 41,29 млрд долларов США. Таким образом, южнокорейский бюджет впервые превысил психологическую отметку в 50 трлн вон. По сравнению с прошлым годом на 22,6% увеличиваются расходы на защиту от ядерного и других видов оружия массового поражения.

Кроме того, в перспективе ожидается принятие на вооружение истребителей-невидимок F-35, продолжение строительства 3000-тонных подводных лодок Chang Bo Go-III, а также лёгкого авианосца.