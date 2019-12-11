27 Сентября 2020
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Армия и ВПК За рубежом
В Пханмунчжоме северо- и южнокорейские солдаты стоят лицом к лицу (2017) | Фото: www.koreaherald.com

КНДР испытала ракетный двигатель, Южная Корея увеличивает бюджет

Южная Корея объявила об увеличении своего оборонного бюджета на фоне первых подробностей о субботних испытаниях в КНДР. Официальных данных от северокорейской стороны пока нет, однако, по данным The Korea herald, вероятно, испытывался жидкостный ракетный двигатель, предназначенный для ракет большой дальности. Эти испытания могут свидетельствовать о том, что в вооружённых силах КНДР вскоре могут появиться новые ракеты.
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Сегодня стало известно, что Южная Корея увеличивает свой оборонный бюджет на 2020 год на 7,4%. Военные расходы, утверждённые Сеулом, запланированы в эквиваленте 41,29 млрд долларов США. Таким образом, южнокорейский бюджет впервые превысил психологическую отметку в 50 трлн вон. По сравнению с прошлым годом на 22,6% увеличиваются расходы на защиту от ядерного и других видов оружия массового поражения.

Кроме того, в перспективе ожидается принятие на вооружение истребителей-невидимок F-35, продолжение строительства 3000-тонных подводных лодок Chang Bo Go-III, а также лёгкого авианосца.

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КНДР испытала ракетный двигатель, Южная Корея увеличивает бюджет

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Теги: Корея, КНДР, Южная Корея



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