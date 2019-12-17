Россия и Китай призывают снять часть санкций с Северной Кореи

Москва и Пекин выступили в ООН с инициативой о снятии части санкций с КНДР.

В Совбез ООН был внесён проект резолюции, который, отмечая прогресс в переговорах между Пхеньяном и Вашингтоном, призывает "адаптировать" документ к новым условиям.

Как передаёт Infox, иницатива предполагает возобновление инфраструктурных проектов, таких как строительство и ремонт автомобильных и железных дорог, отмену ограничений на экспорт текстиля, морепродуктов и статуй.

Кроме того проект резолюции предполагает возобновление переговоров в шестистороннем формате (где, кроме КНДР и Республики Корея, будут участвовать также Россия, Китай, США и Япония). Однако трое из членов Совбеза ООН, обладающих правом вето – США, Великобритания и Франция полагают, что даже о частичном снятии санкций речь может идти лишь после того, как Пхеньян начнёт ликвидацию своего ракетно-ядерного арсенала.

КНДР, в свою очередь, отказывается от разоружения и, судя по всему, старается подтолкнуть партнёров по переговорам к уступкам новыми испытаниями. В последнее время прошли стрельбы дальнобойных реактивных систем залпового огня, а выпущенные из-под воды ракеты впервые с 2017 г. достигли исключительной экономической зоны Японии.