"Их как будто вообще не существует": У изъятых из дома под Гатчиной детей нет никаких документов

У детей мужчины, задержанного в Гатчинском районе Ленинградской области по подозрению в хранении оружия и в педофилии, нет удостоверений личности.

В администрации, органах опеки и здравоохранения не оказалось никакой информации ни об одном из этих восьми человек, сообщает "Интерфакс".

В администрации района заявили, что в школах нет заявлений об их зачислении. Никто никогда никому не жаловался ни на этих детей, ни на их родителей.

"Дети не бьются ни по базе опеки, ни по базе соцподдержки, и в базе усыновления их тоже нет. Их как будто вообще не существует", - пишет телеграм-канал Mash на Мойке.

Кроме того, их отец не был зарегистрирован в Гатчинском районе. Он жил в деревне без регистрации и документов о собственности на дом и участок.

Напомним, в большом частном доме в Гатчинском районе Ленобласти сотрудники правоохранительных органов обнаружили склад оружия.

Следственные действия проводились в доме, где проживает многодетная семья. Жуткая история происходила в деревне Химози. По версии следствия, с 2012 года по декабрь 2019 года 46-летний мужчина неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь. Подозреваемый задержан.

Возбуждено уголовное дело о совершении сексуального насилия в отношении 13-летней девочки. Также возбуждены уголовные дела по факту незаконного оборота оружия и боеприпасов.

Из дома вывезли автоматы Калашникова, пистолеты различных систем, множество боеприпасов и бронежилетов с надписью "ФСБ".

Mash сообщает, что в огромном коттедже проживает некий Андрей Бовт (по другим источникам - Бофт), который называл себя "спецагентом", его супруга – его же двоюродная сестра.

По данным Mash, семья считалась воцерковленной. При этом, как пишет ТК, церковь в которую ходила семья Бовта – собор Покрова пресвятой Богородицы, тот самый, в котором произошел скандал с крещением младенца.

Также утверждается что Андрея Бовта староста церкви в Гатчине называл Николай II. "Постоят, потеатральничают и уйдут", "Я его помню, внешность запоминающаяся, старался на царя быть похожим", "Ходил в мундире, как царь. Дерзил священникам. Называл себя царем, а Светлану - царицей". "Его так тут и величали - Николай Второй", - говорят батюшки.

Жену Андрея Бовта зовут Светлана, но по закону она лишь сожительница. Они обвенчались в церкви в 1997 году, а с 2002 живут в особняке. Дети появились на свет в ванной этого дома, роды принимал муж.

Последнее время семья жила в коттедже вместе с его хозяином, Виктором Демидовым, ученым-химиком. Бовт в 2002 попросился пожить у него. О себе ничего не рассказывал, утверждал, что военный. По данным ТК, у него найдена звезда Героя России, но без номера.