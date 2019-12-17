03 Октября 2020
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Происшествия Северо-Западный ФО В России
Андрей Бовт (2019) | Фото: telegram.org/mash

Странная семья Бовт: в Ленобласти обнаружен коттедж, где стреляли и насиловали ребенка

В большом частном доме в Гатчинском районе Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили склад оружия.

Следственные действия проводились в доме, где проживает многодетная семья.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Ленобласти, возбуждено уголовное дело о совершении сексуального насилия в отношении 13-летней девочки.

Жуткая история происходила в деревне Химози. По версии следствия, с 2012 года по декабрь 2019 года 46-летний мужчина неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь. Подозреваемый задержан.

Telegram-канал Mash сообщает, что в огромном коттедже проживает некий Андрей Бовт, который называл себя "спецагентом", его супруга – его же двоюродная сестра.

По данным ТК, вечером 16 декабря к дому многодетной семьи съехались ОМОН, МЧС, Центр Э, полиция. Из коттеджа выносили оружие и выводили детей - их восемь человек.

Семья проживала в огромном особняке с тиром в подвале и спортзалом. В доме найдены бронежилеты, стволы, гранаты и другие боеприпасы.

В спальнях на матрасах специалисты обнаружили кровь, ее происхождение неизвестно.

На территории большой деревянный крест - яму под ним будут раскапывать криминалисты.

Mash пишет, что происходящее под Гатчиной напоминает секту по типу семейки Мэнсона.

Андрей Бовт(2019)|Фото: telegram.org/mash

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Странная семья Бовт: в Ленобласти обнаружен коттедж, где стреляли и насиловали ребенка

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Теги: гатчина, андрей бовт, семья, арсенал



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