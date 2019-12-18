Стало известно, кто сообщил о насилии над девочкой из дома под Гатчиной

Заявление в полицию на Андрея Бовта, подозреваемого в сексуальном насилии над своей несовершеннолетней дочерью, подала его сожительница.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, Светлана Лободюк просила полицию прекратить сексуальное насилие над девочкой.

Источник отметил, что Бовт от рождения носил фамилию Лободюк, позже он ее сменил.

Меру пресечения Бовту будут избирать сегодня, 18 декабря. Следствие попросит суд "закрыть" заседание.

Напомним, в большом частном доме в Гатчинском районе Ленобласти сотрудники правоохранительных органов обнаружили склад оружия.

Следственные действия проводились в доме в деревне Химози, где проживает многодетная семья. По версии следствия, с 2012 года по декабрь 2019 года 46-летний мужчина неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь. Подозреваемый задержан.

Возбуждено уголовное дело о совершении сексуального насилия в отношении 13-летней девочки. Также возбуждены уголовные дела по факту незаконного оборота оружия и боеприпасов.

Из дома вывезли автоматы Калашникова, пистолеты различных систем, множество боеприпасов и бронежилетов с надписью "ФСБ".

Сейчас изъятые из семьи дети находятся в больнице. Сообщалось, что у них нет удостоверений личности. В администрации, органах опеки и здравоохранения не оказалось никакой информации ни об одном из этих восьми человек.