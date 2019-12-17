03 Октября 2020
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Частный дом в деревне Химози, где происходили насильственные действия над ребенком (2019) | Фото: Следственный комитет РФ

Шесть детей из дома "спецагента" под Гатчиной поместили в больницу: у них сильный стресс

Детей из многодетной семьи, в доме которой нашли склад с оружием, поместили Гатчинскую центральную республиканскую больницу.

Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Тамара Литвинова, у них "большой стресс".

По ее словам, шесть несовершеннолетних детей в возрасте от 17 до 9 лет находятся под присмотром медиков. Еще двое детей из этой семьи достигли совершеннолетия.

При этом точной информации о возрасте и персональных данных детей нет, поскольку они сами озвучивают эти сведения "приблизительно", передает РИА Новости.

Частный дом в деревне Химози, где происходили насильственные действия над ребенком(2019)|Фото: Следственный комитет РФ

Как сообщает Следственный комитет РФ, подозреваемый подробно допрошен. Также с участием педагога-психолога допросили пострадавшую девочку, ее мать и других членов семьи, назначены экспертизы.

Напомним, в большом частном доме в Гатчинском районе Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили склад оружия.

Следственные действия проводились в доме, где проживает многодетная семья. Жуткая история происходила в деревне Химози. По версии следствия, с 2012 года по декабрь 2019 года 46-летний мужчина неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь. Подозреваемый задержан.

Возбуждено уголовное дело о совершении сексуального насилия в отношении 13-летней девочки. Также возбуждены уголовные дела по факту незаконного оборота оружия и боеприпасов.

Из дома вывезли автоматы Калашникова, пистолеты различных систем, множество боеприпасов и бронежилетов с надписью "ФСБ".

Mash сообщает, что в огромном коттедже проживает некий Андрей Бовт (по другим источникам - Бофт), который называл себя "спецагентом", его супруга – его же двоюродная сестра.

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Шесть детей из дома "спецагента" под Гатчиной поместили в больницу: у них сильный стресс

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Теги: гатчина, андрей бовт, семья, арсенал



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Развитие сюжета:

Ранее 18.12.2019 12:37 Мск Стало известно, кто сообщил о насилии над девочкой из дома под Гатчиной
Ранее 17.12.2019 15:06 Мск "Их как будто вообще не существует": У изъятых из дома под Гатчиной детей нет никаких документов

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.12.2019 08:36 Мск Странная семья Бовт: в Ленобласти обнаружен коттедж, где стреляли и насиловали ребенка

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