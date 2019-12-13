29 Сентября 2020
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Сергей Левченко, губернатор Иркутской области (2015) | Фото: facebook.com

Левченко обратился к "самому свободному региону России": "Не могу позволить, чтобы грязью обливали людей"

Коммунист Сергей Левченко обратился к жителям Иркутской области, с поста губернатора которой он ушел накануне по собственному желанию. Он возглавлял регион с 2015 года, был избран на выборах. Текст обращения опубликован на сайте Иркутского обкома КПРФ.
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Левченко поблагодарил избирателей и перечислил успехи, которых удалось достичь за те годы, что он был руководителем региона: "Мы многое сделали за эти годы: увеличили бюджет в два раза и сократили государственный долг. Незаконные рубки стали меньше на 50 процентов, а налоги от лесного и другого крупного бизнеса выросли в три раза".

"Мы много чего сделали впервые. Конечно, были и ошибки. Но все же, я хочу поблагодарить тех людей, которые работали со мной все эти годы. Я принял решение уйти в отставку по собственному желанию, поскольку в сложившейся ситуации это будет лучше для жителей родной для меня Иркутской области", - говорит экс-губернатор.

Он считает, что в отношении него и его соратников в последнее время "льется много грязи со стороны СМИ". "Я уже привык к критике, но не могу позволить, чтобы грязью обливали людей, которые сделали и делают многое для региона. Это и главы муниципальных образований, и рядовые госслужащие, которые без выходных трудились в зоне небывалого для нашего региона наводнения. Особая благодарность мэрам, которых избрал народ, но почему-то некоторые журналисты начали называть их местными князьками. Видит Бог, что мы работали вместе и не обращали внимания на партийную принадлежность. К сожалению, так устроена наша жизнь, что многие из этих людей начали страдать только из-за того, что публично поддерживали меня", - отмечает Левченко.

Он также назвал Иркутскую область "самым свободным регионом в стране". "У нас появилась дискуссия в парламенте, а СМИ начали говорить о тех проблемах, о которых раньше было принято молчать. То, что нам удалось сделать, – это не моя заслуга, а заслуга свободного духа жителей области и политической конкуренции. Я очень хочу, чтобы так было и дальше. И я уверен, что так будет. Спасибо вам всем!" – закончил свое обращение коммунист.

Напомним, выборы губернатора Иркутской области состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года, накануне врио губернатора приказом Путина был назначен замминистра чрезвычайных ситуаций Игорь Кобзев.

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Левченко обратился к "самому свободному региону России": "Не могу позволить, чтобы грязью обливали людей"

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Теги: сергей левченко, иркутская область, отставка, по собственному желанию, обращение



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