Назначена дата выборов губернаторов ЕАО и Иркутской области

Выборы губернаторов Иркутской и Еврейской автономной областей, которые покинули свои должности, пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года.

Как сообщил член Центрищбиркома России Евгений Шевченко, выборы состоятся в соответствии со статьей 10 ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме в РФ", сообщает РИА "Новости".

Напомним, 12 декабря член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн стал врио губернатора Еврейской автономной области - соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Уже бывший губернатор ЕАО Александр Левинталь написал заявление по собственному желанию, Путин это заявление принял.

Кроме того, Путин своим указом назначил на должность врио губернатора Иркутской области заместителя министра МЧС России Игоря Кобзева.

Российский лидер уже провел встречу с Кобзевым. Также Путин принял отставку экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко.