МЧС начало проверки в Иркутской области после отставки Левченко

В Иркутскую область прибыла комиссия МЧС России во главе с заместителем министра Андреем Гуровичем.

Ей поручено проверить целевое и эффективное использование средств федерального бюджета, выделенных на оказание помощи пострадавшим в результате летнего паводка в регионе.

Regnum напоминает, что компенсацию ущерба получили более 12 тыс. человек на сумму 13,2 млрд рублей. Доклад по итогам проверки будет предоставлен в Правительство РФ.

Проверка МЧС началась сразу после отставки губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Возможность отставки активно обсуждалась во внутриполитическом блоке администрации президента летом, писали СМИ.

Необходимость увольнения губернатора мотивировали тем, что он не справился с последствиями наводнения в регионе летом 2019 года. Работу губернатора после паводка во время своего визита в регион раскритиковал президент Владимир Путин.

Напомним, ранее Путин своим указом назначил на должность врио губернатора Иркутской области заместителя министра МЧС России Игоря Кобзева.