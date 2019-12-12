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Политика Сибирский ФО В России
Возможный врио губернатора Иркутской области Анатолий Серышев (2019) | Фото: ТГ-канал Сарма

Иркутскую область вместо коммуниста возглавит помощник Путина?

Иркутскую область может возглавить уроженец её Братского района Анатолий Серышев, с прошлого года занимающий должность помощника президента РФ.

Нынешний глава региона член КПРФ Сергей Левченко, по некоторым данным, уже написал заявление об отставке по собственному желанию. Оперативно связаться с его администраций не получилось. В ближайшие часы ожидается указ президента РФ об отставке Сергея Левченко и назначении нового врио губернатора.

По данным ТГ-канала Незыгарь, наиболее вероятная кандидатура - это Аантолий Серышев. "Для Серышева, отвечающего за кадровую политику Кремля и кандидата в министры внутренних дел, назначение на Иркутск явное поражение. Чемезову отдают Иркутск и лишают лоббистских преимуществ по кадрам. Говорят, что Серышеву аукается не совсем плавная отставка директора ФСИН, вызвавшая новый виток конфликта силовиков", - пишет канал.

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Иркутскую область вместо коммуниста возглавит помощник Путина?

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Теги: Серышев, Левченко, Иркутская область



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