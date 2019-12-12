СМИ: Глава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку

Глава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку, он уже написал заявление, ожидается, что указ президента России появится в ближайшие часы, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на три осведомленных источника. По данным издания, сейчас Левченко находится в Москве, где встречается с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.

Возможность отставки Левченко активно обсуждалась во внутриполитическом блоке администрации президента летом, напоминает издание. Необходимость увольнения губернатора мотивировали тем, что он не справился с последствиями наводнения в регионе летом 2019 года.

В 2015 году Левченко стал первым губернатором от парламентской оппозиции (КПРФ), который смог выиграть выборы у представителя "Единой России" с момента возвращения прямых выборов губернаторов. Впоследствии, в 2018 году, КПРФ обошла "Единую России" на выборах в Иркутскую областную думу, получив 19 мандатов из 45 при 17 у ЕР.