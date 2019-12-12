28 Сентября 2020
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Политика Тюменская область Уральский ФО
материнский капитал (2016) | Фото:Накануне.RU

Выплачивать материнский капитал за первенца в Тюменской области начнут с 2020 года

Депутаты Тюменской областной думы единогласно поддержали инициативу об увеличении со следующего года регионального материнского капитала за третьего и последующего ребенка. Также парламентарии одобрили выплаты за первенцев, рожденных на территории региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Выплаты на новых условиях будут производиться с 1 января 2020 года.

Напомним, за рождение первого ребенка семьям, которые проживают на территории Тюменской области более пяти лет, будет выплачиваться 150 тыс. руб., от ценза оседлости освобождаются студенческие семьи.

Размер маткапитала за третьего и четвертого ребенка вырастет с 40 до 100 тыс. руб.

Напомним, ранее предложение ввести маткапитал на рождение первого ребенка озвучил губернатор Александр Моор во время ежегодного послания. Сейчас в регионе материнский капитал платят только за второго ребенка, с федеральной доплатой это примерно 450 тыс. руб.

Персек обкома КПРФ Тамара Казанцева рассказала Накануне.RU, что изначально ввести маткапитал за рождение третьего и последующих детей в 220 тыс. руб. предлагали коммунисты. Но идею отклонили из-за отсутствия денег в бюджете области.

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Выплачивать материнский капитал за первенца в Тюменской области начнут с 2020 года

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Теги: материнский капитал, Александр Моор, поддержка первого ребенка, выплаты



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Развитие сюжета:

Ранее 15.01.2020 13:40 Мск Жители Тюменской области подали первые заявки на материнский капитал за первого ребенка

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