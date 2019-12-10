Депутаты тюменской облдумы рассмотрят предложение губернатора о маткапитале за первенца

Депутаты Тюменской областной думы рассмотрят предложение регионального правительства ввести материнский капитал за рождение первого, а также за третьего и последующего детей, передает корреспондент Накануне.RU.

Персек обкома КПРФ Тамара Казанцева рассказала Накануне.RU, что изначально ввести маткапитал за рождение третьего и последующих детей в 220 тыс. руб. предлагали коммунисты. Но идею отклонили из-за отсутствия денег в бюджете области.

"Вскоре депутатам поступило "ответное предложение" правительства – 150 тыс. руб. за первенца и по 100 тыс. руб. – за рождение третьего и последующих детей. Документы депутатам разосланы, рассмотрим это предложение 12 декабря на заседании парламента",- сказала Казанцева.

Сейчас в регионе материнский капитал платят только за второго ребенка, с федеральной доплатой это примерно 450 тыс. руб.

Напомним, ранее предложение ввести маткапитал на рождение первого ребенка озвучил губернатор Александр Моор.