26 Сентября 2020
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Общество Тюменская область
материнский капитал (2016) | Фото:Накануне.RU

Депутаты тюменской облдумы рассмотрят предложение губернатора о маткапитале за первенца

Депутаты Тюменской областной думы рассмотрят предложение регионального правительства ввести материнский капитал за рождение первого, а также за третьего и последующего детей, передает корреспондент Накануне.RU.
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Персек обкома КПРФ Тамара Казанцева рассказала Накануне.RU, что изначально ввести маткапитал за рождение третьего и последующих детей в 220 тыс. руб. предлагали коммунисты. Но идею отклонили из-за отсутствия денег в бюджете области.

"Вскоре депутатам поступило "ответное предложение" правительства – 150 тыс. руб. за первенца и по 100 тыс. руб. – за рождение третьего и последующих детей. Документы депутатам разосланы, рассмотрим это предложение 12 декабря на заседании парламента",- сказала Казанцева.

Сейчас в регионе материнский капитал платят только за второго ребенка, с федеральной доплатой это примерно 450 тыс. руб.

Напомним, ранее предложение ввести маткапитал на рождение первого ребенка озвучил губернатор Александр Моор.

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Депутаты тюменской облдумы рассмотрят предложение губернатора о маткапитале за первенца

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Теги: Тамара Казанцева, материнский капитал, первенец, третий ребенок



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Ранее 15.01.2020 13:40 Мск Жители Тюменской области подали первые заявки на материнский капитал за первого ребенка
Ранее 12.12.2019 10:26 Мск Выплачивать материнский капитал за первенца в Тюменской области начнут с 2020 года

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Ранее 21.11.2019 09:59 Мск В Тюменской области введут материнский капитал на первого ребенка и повысят выплаты на третьего

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