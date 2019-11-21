07 Сентября 2020
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Александр Моор, послание (2019) | Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области введут материнский капитал на первого ребенка и повысят выплаты на третьего

В Тюменской области будет введен региональный материнский капитал на рождение первого ребенка. Об этом губернатор Александр Моор сегодня сообщил во время оглашения ежегодного послания, передает корреспондент Накануне.RU.

"Разве справедливо, что региональный материнский капитал выплачивается только в случае рождения третьего и последующих детей? Рождение второго ребенка поддерживает федеральный бюджет. А как же первый? Ведь на этот шаг молодым семьям решиться труднее всего. Главное начать. Дальше- то дело идет проще. Сам знаю", - заявил Моор.

Материнский капитал будут получать все женщины, не менее пяти лет проживающие в регионе. Кроме студенческих семей. Их, как сказал Моор, от ценза оседлости справедливо будет освободить. Размер выплат составит 150 тыс. руб.

Кроме того, до 100 тыс. будет поднят региональный материнский капитал на третьего и последующего ребенка.

Также Моор отметил, что будет повышен порог среднедушевого дохода семьи, по которому семьи получают детские пособия. В настоящий момент он составляет 5 тыс. руб. Глава региона предложил приравнять его к прожиточному минимуму - 11,4 тыс. руб.

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В Тюменской области введут материнский капитал на первого ребенка и повысят выплаты на третьего

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Теги: материнский капитал, Александр Моор, поддержка первого ребенка, выплаты



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