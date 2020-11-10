10 Ноября 2020
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Политика Тюменская область
деньги, рубль, купюра (2017) | Фото: Накануне.RU

В Тюменской области изменились правила получения маткапитала на первого ребёнка

В Тюменской области изменился список получателей материнского капитала на первого ребёнка, сообщили Накануне.RU в региональном департаменте социального развития.

С 7 ноября для получения регионального материнского (семейного) капитала на первого ребенка подтвердить факт проживания в Тюменской области в течение пяти лет можно документом о регистрации по месту жительства или копией вступившего в законную силу решения суда об установлении факта, имеющего юридическое значение, заверенной в установленном законом порядке. Подтверждать факт проживания в области указанным документом можно независимо от наличия регистрации по месту жительства в другом субъекте Российской Федерации.

Эти изменения позволят воспользоваться правом материнского капитала на первого ребенка ещё большему количеству молодых семей, которые фактически жили в Тюменской области, но постоянную регистрацию имели в другом субъекте РФ. Для студенческих семей всё остается по-прежнему: подтверждать время проживания в Тюменской области в течение пяти лет нет необходимости.

Напомним, ранее предложение ввести маткапитал на рождение первого ребенка озвучил губернатор Александр Моор во время ежегодного послания.

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В Тюменской области изменились правила получения маткапитала на первого ребёнка

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Теги: материнский капитал, первый ребёнок



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