Ни один проект НОВАТЭКа не получит денег из федеральной казны

Крупнейший грузоперевозчик по Севморпути НОВАТЭК не получит денег из федеральной казны на свои проекты. Это создает риски для реализации в срок проекта "Арктик СПГ-2", сообщает "Ъ".

По информации издания, глава компании Леонид Михельсон вновь попросил президента РФ Владимира Путина поручить правительству выделить из федерального бюджета 2020–2022 годов 103,6 млрд руб. на строительство терминала "Утренний" в Обской губе для проекта НОВАТЭКа по сжижению газа "Арктик СПГ-2".

При этом в июле премьер Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление, но деньги в бюджете так и не были заложены, предусмотрено лишь выделение 41 млрд руб. в 2022 году. Михельсон заявляет, что отсутствие средств не позволит реализовать проект "Арктик СПГ-2" в установленные сроки: 2023-2025 годы.

"Арктик СПГ-2" стоимостью $21,3 млрд и мощностью 19,8 млн тонн в год должен стать крупнейшим СПГ-заводом в РФ. По данным пресс-службы Медведева, вопрос выделения средств сейчас прорабатывается.

Также деньги не были выделены на строительство терминала по перевалке СПГ на Камчатке и аналогичного терминала в Мурманске. Они не вошли в нацпроект "Комплексный план магистральной инфраструктуры".

По данным "Ъ", курирующий транспорт вице-премьер Максим Акимов выступал за дополнительное выделение средств на проекты НОВАТЭКа в бюджете на 2020–2022 годы, учитывая, что тот сверстан с профицитом. "Росатом" как оператор инфраструктуры Севморпути также поддерживает выделение средств на "Утренний". В Минфине сочли, что деньги должны быть перераспределены в рамках КПМИ - то есть от каких-то проектов в плане нужно отказаться. В ведомстве отмечают, что бюджетная комиссия во время формирования закона решила предусмотреть возможность выделении средств на терминал "Утренний" на 2021 г. при формировании бюджета на 2021- 2023 г. Терминал на Камчатке не включен ни в КПМИ, ни в другие госпрограммы, сейчас идет работа по включению терминала в проект "Морские порты России". Терминал в Мурманске в этот проект включен, решается вопрос о выделении средств.

Также возникла проблема с расширением финансирования подходного канала в Обской губе. НОВАТЭК договорился с властями ЯНАО, что компания получит инвестиционный вычет из налога на прибыль на 40 млрд руб., и эти средства пойдут на канал. Фактически эти 40 млрд руб. уже перечислены на спецсчет в "Росатоме". Но, как пишет господин Михельсон президенту, госкорпорация подготовит проектно-сметную документацию на расширение канала только во второй половине 2020 года.

В НОВАТЭКе ожидают, что "принятые постановления правительства будут выполнены, и работы по строительству объектов федеральной собственности как по терминалу "Утренний", так и по подходному каналу будут проведены в полном объеме и в соответствии с плановыми сроками завершения в 2022 году".