06 Сентября 2020
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Экономика Ямало-Ненецкий АО
Ямал СПГ (2014) | Фото: novatek.ru

Путин поручил проработать предложение главы "НОВАТЭКа" о выделении 20 миллиардов на терминал по перевалке СПГ на Камчатке

Основной владелец компании "НОВАТЭК" Леонид Михельсон попросил Владимира Путина выделать из госказны 20 млрд руб. на создание федеральной инфраструктуры терминала по перевалке сжиженного газа (СПГ) на Камчатке. Президент поручил профильным вице-премьерам проработать предложение, сообщает "Коммерсант".
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Речь идет о финансировании строительства причала и других объектов, которыми частный инвестор по закону не может владеть. "НОВАТЭК" вместе с "Total", китайскими "CNPC" и "CNOOC", а также японской "Mitsui" планирует вложить в терминал 60 млрд руб.

Как сообщало Накануне.RU, к 2035 г. Россия планирует выйти на производство 120-140 млн т СПГ в год. Президент России назвал производство СПГ "перспективной нишей энергорынка".

"С начала века число стран-потребителей СПГ выросло более, чем в пять раз. Спрос увеличился вдвое. Через 5-10 лет на долю СПГ будет приходиться половина производства газа", - сказал Путин.

С учетом этих прогнозов, Россия разрабатывает ресурсную базу Арктики, отметил Путин. "Благодаря "Ямалу СПГ" доля России на мировом рынке увеличилась почти вдвое и сейчас составляет около 9%. Для России это не много, но это заметный прогресс", - заявил Путин, добавив, что еще 20 млн т газа в год даст проект "Арктик СПГ 2".

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Путин поручил проработать предложение главы "НОВАТЭКа" о выделении 20 миллиардов на терминал по перевалке СПГ на Камчатке

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Теги: Леонид Михельсон, НОВАТЭК, терминал, сжиженный природный газ, инвестиции, Владимир Путин



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Ранее 25.11.2019 08:50 Мск Ни один проект НОВАТЭКа не получит денег из федеральной казны

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