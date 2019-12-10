27 Сентября 2020
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Нож, с ножом (2016) | Фото:Накануне.RU

В Москве северянин разделся догола и, "изгоняя из себя бесов", зарезал родную сестру

В Москве житель Нижневартовска убил собственную сестру, чтобы "изгнать из себя бесов".

Трагедия произошла в квартире по улице Самуила Маршака, говорится в группе "ЧС в Нижневартовске" в соцсети "Вконтакте".

Сообщается, что 18-летний молодой человек под воздействием курительных смесей разделся догола и набросился с ножом на сестру. Он изрезал ее тело непонятными знаками. Девушка вырвалась в подъезд, однако скончалась от травм.

Нападавшего задержала полиция.

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В Москве северянин разделся догола и, "изгоняя из себя бесов", зарезал родную сестру

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Теги: Москва, псих, убийство, нож, полиция



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