В Москве северянин разделся догола и, "изгоняя из себя бесов", зарезал родную сестру

В Москве житель Нижневартовска убил собственную сестру, чтобы "изгнать из себя бесов".

Трагедия произошла в квартире по улице Самуила Маршака, говорится в группе "ЧС в Нижневартовске" в соцсети "Вконтакте".

Сообщается, что 18-летний молодой человек под воздействием курительных смесей разделся догола и набросился с ножом на сестру. Он изрезал ее тело непонятными знаками. Девушка вырвалась в подъезд, однако скончалась от травм.

Нападавшего задержала полиция.