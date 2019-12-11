В щербинском суде объяснили "побег" подозреваемого в убийстве: "Умудрился просочиться"

27 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Москва
зал судебного заседания суд число зверя правосудие (2019) | Фото:instagram.com/zverevsuperstar

В щербинском суде объяснили "побег" подозреваемого в убийстве: "Умудрился просочиться"

В Щербинском районном суде Москвы пояснили инцидент с попыткой побега подозреваемого в ритуальном убийстве.
Читайте также:

Напомним, накануне во время заседания суда по мере пресечения подозреваемый Леонид Г. попытался сбежать прямо из камеры. Стенки камеры сделаны из бронированного стекла, а вот потолок оказался не укрепленным – из реек, которые высокий мужчина с легкостью раздвинул и начал пробираться в прилегающие подвесные панели на потолке. В итоге зал судебных заседаний в прессе уже окрестили "щербинским Шоушенком".

побег суд приставы|Фото: telegram-канал LifeShot

Telegram-канал LifeShot опубликовал комментарий суда по этому поводу: "Изолирующая кабина соответствует всем установленным нормативам. Просто обвиняемый ввиду своего телосложения умудрился просочиться".

Комментаторы в сети, между тем, обратили внимание на не лучшее физическое состояние приставов, которые толпой пытаются поймать юркого беглеца, но в итоге лишь беспомощно прыгают вокруг кабины. "Полицейским бы похудеть, а то на стул даже залезть не в состоянии никакой физической подготовки девушка вообще только бегает вокруг и орет, пользы никакой", - пишут, например, подписчики сообщества "Типичный Екатеринбург".

Потолки, кстати, уже заделали.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В щербинском суде объяснили "побег" подозреваемого в убийстве: "Умудрился просочиться"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: попытка побега, зал судебных заседаний, щербинский суд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 13.12.2019 15:24 Мск Беглеца из "щербинского Шоушенка" отправили к историку-расчленителю Соколову – в психбольницу "Бутырки"

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.12.2019 08:04 Мск Северянин, подозреваемый в ритуальном убийстве сестры, пытался сбежать из зала суда через потолок
Ранее 10.12.2019 20:32 Мск В Москве северянин разделся догола и, "изгоняя из себя бесов", зарезал родную сестру

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети