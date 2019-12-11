В щербинском суде объяснили "побег" подозреваемого в убийстве: "Умудрился просочиться"

В Щербинском районном суде Москвы пояснили инцидент с попыткой побега подозреваемого в ритуальном убийстве.

Напомним, накануне во время заседания суда по мере пресечения подозреваемый Леонид Г. попытался сбежать прямо из камеры. Стенки камеры сделаны из бронированного стекла, а вот потолок оказался не укрепленным – из реек, которые высокий мужчина с легкостью раздвинул и начал пробираться в прилегающие подвесные панели на потолке. В итоге зал судебных заседаний в прессе уже окрестили "щербинским Шоушенком".

Telegram-канал LifeShot опубликовал комментарий суда по этому поводу: "Изолирующая кабина соответствует всем установленным нормативам. Просто обвиняемый ввиду своего телосложения умудрился просочиться".

Комментаторы в сети, между тем, обратили внимание на не лучшее физическое состояние приставов, которые толпой пытаются поймать юркого беглеца, но в итоге лишь беспомощно прыгают вокруг кабины. "Полицейским бы похудеть, а то на стул даже залезть не в состоянии никакой физической подготовки девушка вообще только бегает вокруг и орет, пользы никакой", - пишут, например, подписчики сообщества "Типичный Екатеринбург".

Потолки, кстати, уже заделали.