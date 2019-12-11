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побег суд приставы (2019) | Фото: telegram-канал LifeShot

Северянин, подозреваемый в ритуальном убийстве сестры, пытался сбежать из зала суда через потолок

Москвич, уроженец Нижневартовска Леонид Г., подозреваемый в ритуальном убийстве сестры, попытался бежать из зала заседания суда необычным образом.

Напомним, тело девушки с ножевыми ранениями и ритуальными изображениями было обнаружено 9 декабря в подъезде жилого дома на ул. Маршака в Новой Москве. Был задержан 18-летний брат жертвы, который вместе с ней снимал квартиру. В помещении нашли курительные смеси. Во время допроса молодой человек признался, что убил родственницу для избавления "от сомнений".

Меру пресечения подозреваемому выбирали в Щербинском суде Москвы. Находясь в камере, Леонид решил сбежать. Сверху камера не остеклена и закрыта от потолка только рейками, которые мужчина с успехом раздвинул, а потом дотянулся до подвесных панелей и попытался скрыться за ними. В последний момент приставы успели схватить его за ноги и одежду. Пытаясь "оторваться от преследования", подозреваемый начал раздеваться и в какой-то момент застрял между конструкциями подвесного потолка.

В итоге молодого человека арестовали на два ближайших месяца, передает телеканал "360".

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Северянин, подозреваемый в ритуальном убийстве сестры, пытался сбежать из зала суда через потолок

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Теги: побег, зал судебных заседаний, ритуальное убийство



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